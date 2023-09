Aseguran que el oficialismo tiene los votos para aprobar Ganancias en el Senado

El Senado se apresta a convertir en ley este jueves el proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que alcanzaba a los trabajadores de salarios superiores a los 700 mil pesos, iniciativa que impulsa el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa,.



La Cámara alta tratará ese día un paquete de temas entre los que se destaca principalmente la eliminación de ese gravamen para los salarios altos, el cual cuenta con los votos para ser aprobado, como ya sucediera la semana anterior en Diputados.



El oficialismo cuenta con el apoyo de otros legisladores para obtener el quórum y los 37 votos necesarios para aprobarlo.



El interbloque del Frente de Todos cuenta con 31 miembros y suma a Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, todos senadores que tienen un monobloque.



También tendrá la adhesión de los cuatro peronistas disidentes que conforman el bloque Unidad Federal, alineados con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.



La senadora María Eugenia Catalfamo aseguró que los cuatro senadores del interbloque van a dar quórum y, aunque no adelantó su voto, está claro que votarán a favor del proyecto, ya que antes firmaron el dictamen en la comisión.



De confirmarse este escenario, no será necesaria la presencia de los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio para iniciar la sesión.



Como sucedió en Diputados, los senadores de JxC harán hincapié en que la iniciativa es "electoralista" y profundizará el desequilibrio de las cuentas públicas, pero no podrán impedir que el proyecto se convierta en ley.



También como ya pasó la semana pasada en la cámara baja, Massa y los referentes de la CGT y las dos CTA estarán presentes este jueves en el Senado para seguir la sesión.



Al día siguiente, Massa será el único orador de un acto que organiza la CGT frente al Congreso para celebrar la aprobación de este proyecto, de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.