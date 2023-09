UPCN inauguró el centro de especialidades médicas “Ramón Carrillo” en Paraná

El sindicato Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) inauguró este martes el centro de especialidades médicas “Ramón Carrillo” en calle Santa fe de Paraná. Los consultorios están destinados para todos los trabajadores, pero los afiliados a UPCN tendrán prioridad y no pagarán coaseguro. Es el primer gremio estatal en contar con este servicio propio.



Al respecto, el Secretario General de UPC, José Ángel Allende, sostuvo ante Elonce que “inauguramos consultorios y servicio de diagnósticos por imagen para los afiliados. Es un sueño que vemos hechos realidad por los esfuerzos que hemos estado haciendo con la administración de los fondos”.



En este sentido, aclaró que en el centro de especialidades médicos “todos los trabajadores se podrán atender, solo que los afiliados a UPCN tienen prioridad y no abonarán coseguro, lo absorberá el sindicato”.



En tanto, la secretaria Adjunta, Carina Domínguez, señaló que “el acceso a la salud de los trabajadores siempre fue prioridad y esto se suma a una serie de logros que hace 10 años venimos consiguiendo, como la escuela de oficios, un camping y ahora un servicio de excelencia con muchas expectativas”.



“A poco metro de Casa de Gobierno tenemos estos consultorios de calidad para que los trabajadores se atiendan”, dijo al remarcar que los coseguros respecto a las consultas se hará cargo el sindicado para los afiliados. “Es una inversión enorme y sabemos que lo vamos a poder llevar adelante”, cerró.



A su turno, el director del centro de especialidades médicas, el doctor Marcelo Cittadino , mencionó que “esto comenzó hace algunos meses, cuando UPCN quería armar un consultorio para sus afiliados y público en general. El desafío fue conseguir profesionales de las especialidades de más demandas y afortunadamente tenemos médicos de primer nivel”.



Al consultarle sobre la atención, expresó: “Se tratarán las especialidades madres como clínica médica, ginecología y pediatría, Además habrá cirugía general, urología, cardiología, también habrá un área destinada a gerontología y diabetes”. Asimismo, amplió que esperan próximamente incorporar profesionales dedicados a la medicina laboral. Plenario de delegados Este martes en la sede del gremio se llevó a cabo un plenario de delegados, donde participaron referentes del país.

Tras el encuentro, el secretario general de UPCN a nivel nacional, Andrés Rodríguez, en declaraciones a Elonce hizo referencia sobre las próximas elecciones, la situación de los trabajadores y los logros del gremio a nivel provincial.



“El movimiento obrero argentino tiene características que no solo tienen que ver con el salario y la carrera de cada escalonamiento, sino con el aporte y la salud, algo muy importante para las familias de los afiliados y nos sentimos muy bien en apoyar los logros de cada lugar”, dijo Rodríguez, al tiempo que amplió: “Entre Ríos hizo un paso cualitativamente muy importante para brindar mejor calidad de prestación médica a los trabajadores públicos y son los nuevos consultorios”.



Por otro lado, el secretario nacional se refirió a las elecciones nacionales de octubre: “Todo lo que signifique la expresión del pueblo a partir del voto es algo loable y destacable. El pueblo definirá quien será el próximo presidente de los argentinos ya sea en las próximas elecciones o en la instancia de ballotage”.



En este sentido, señaló que participará del acto de la CGT para acompañar a Massa: “Los compañeros trabajadores apoyamos la formula Massa- Rossi, y por eso nos vamos a movilizar. Esperamos que el Senado sancione el proyecto de ley sobre la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. También las iniciativas para mi Pyme en cuanto al desarrollo del país y por su puesto la devaluación del IVA”.



Al ser consultado, sobre las propuestas de los candidatos sobre la posibilidad de flexibilización laboral y el achique del Estado, destacó que “son ideas primitivas y vetustas, creemos que sería retroceder. De todos modos, confiamos que ganará Sergio Massa”.



Sobre las elecciones en Entre Ríos, mencionó que “sabemos que va simultáneamente con el gobierno nacional y esperamos que el compañero Bahl triunfe”.



A su turno, Allende ponderó la inauguración de los consultorios médicos y destacó que “es un gran logro de UPCN”.



En otro punto, fue interrogado sobre los dichos del candidato a gobernador Rogelio Frigerio de “echar a todos los ñoquis. Hay cosas que van a llevar tiempo, pero otras de un día para el otro. Se terminarán todos los privilegios de la política”.

Sobre lo anterior, dijo: “No hay que echar a nadie, los ñoquis no tiene que estar en el Estado, en eso coincido con Frigerio. De todos modos, esperamos que no haga lo que hizo Montiel que dijo vamos a echar a los ñoquis y despidió trabajadores. A los ñoquis los defienden solo los políticos de turno, nosotros nunca hemos defendido a uno”.