Uliarte acusó a Sabag Montiel del ataque a Cristina: "No sé por qué lo hizo"

Acusación contra Gerardo Milman y los vínculos con Revolución Federal

Brenda Uliarte, una de las detenidas por el ataque a Cristina Kirchner, amplió su declaración indagatoria este martes, se desligó del caso y acusó a Fernando Sabag Montiel por el intento de asesinato a la Vicepresidenta. También involucró a Gabriel Carrizo, presunto líder de “la banda de los copitos”.La joven presentó un texto en el que aseguró vivir “un infierno” por “las decisiones” que tomó Fernando Sabag Montiel. “Él era parte de esto, yo no”, escribió Uliarte, quien aseguró que su novio conocía a militantes de la agrupación Revolución Federal.La imputada por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner dijo que no sabe por qué Sabag Montiel quiso matar a la expresidenta y aseguró que Gabriel Carrizo, supuesto líder de “la banda de los copitos” y tercer detenido en la causa, estaba al tanto de lo que iban a hacer.“Yo no se porqué “Nando” (por Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado”, declaró.En la ampliación de su declaración indagatoria, Brenda Uliarte señaló que, según escuchó, el diputado Gerardo Milman le pagaba a personas que formaban parte de Revolución Federal para generar disturbios en la casa de Cristina Kirchner.“Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner”, escribió la joven, procesada como coautora del intento de magnicidio.En un texto que firmó desde la cárcel de Ezeiza y presentó ante el Tribunal Oral Federal N°6, Uliarte explicó: “Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaban para que vayamos a las marchas, y a los actos, en realidad le pagaban a él y el me llevaba a mí”.La joven remarcó que su pareja conocía a militantes de Revolución Federal y contó que el propio Sabag Montiel le decía que alguien financiaba a los integrantes de la agrupación.“Yo no puedo asegurar que a él lo financiaran para que mate a alguien, pero si en dos oportunidades él me contó que financiaban a Revolución Federal. Yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo”, explicó en su declaración escrita. Fuente: (TN)