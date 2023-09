Inauguraron el quinto Centro de Desarrollo Infantil financiado por el BID

La vicegobernadora Laura Stratta, junto a la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, inauguró el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Manitos Traviesas en Piedras Blancas. La obra es parte de las políticas de cuidado que se implementan junto a Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo.El intendente Francisco Mesquida; la directora del CDI, Sandra Aguilar, y el diputado provincial Sergio Castrillón encabezaron la actividad, en la que también participaron el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Social, Muriel Stablun; el director de Integración Comunitaria de la cartera Social, Javier Tomé; el gerente de Relaciones Institucionales de Enersa, Pablo Bertochi; el coordinador departamental de Comedores, Gastón Rivero; la arquitecta Natalia Zatti y la comunidad.En ese marco, la vicegobernadora señaló la importancia del trabajo conjunto entre el Estado nacional, provincial y municipal además de contar con el gobernador Gustavo Bordet “que pone en la agenda a la educación”.“Hoy inauguramos el Centro de Primera Infancia, de eso se trata lo que hacemos, pero sobre todo lo que creemos. Nosotros no recortamos derechos, ampliamos derechos. No recortamos la inversión en educación, ampliamos y gestionamos por más educación”, aseveró.En otro tramo de su discurso, Stratta destacó y felicitó al intendente por “ocuparse de la agenda pública de las políticas de primera infancia, por pensar en cómo fortalecer, cuidar y ampliar derechos”.Y agregó: “La Municipalidad no solo tiene que garantizar el alumbrado, el barrido y la limpieza, sino que también tiene que garantizar la salud, la educación, la economía social, el deporte, la cultura. Hoy estamos inaugurando este CDI que tiene que ver con esa mirada, de un municipio presente, activo, protagónico”.En esta línea, la vicegobernadora sostuvo: “Cuando hay un Estado que invierte bien, está ratificando la confianza con las vecinas y los vecinos. No es con menos Estado que resolvemos los problemas. Es con más Estado, con un Estado que construya vínculos, que amplíe derechos y que acompañe los desafíos que tienen las comunidades”.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social subrayó: “Para nosotros es un orgullo y alegría pensar en espacios de calidad que garanticen el desarrollo de nuestros gurises y gurisas; y esto es a lo que nos ha convocado nuestro gobernador, a trabajar articuladamente en todo el territorio y de esta manera se pensaron, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los Centros de Desarrollo infantil para acompañar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas”.“Nosotros creemos en un Estado que apuntala el cuidado, acompañando a las familias en el proceso de crianza y estamos convencidos que esto achica las brechas, porque desde muy chicos tienen la posibilidad de desarrollarse y aprender para luego ingresar con mejores condiciones en la etapa escolar. Desde el Estado provincial consideramos que son prioritarias las políticas de primera infancia y trabajamos articuladamente con todas las áreas del Estado para acompañar los procesos locales en el desarrollo y la crianza porque de esta manera se conforma un Estado presente”, añadió Paira.A su vez, el intendente subrayó: “Hoy es un día muy importante para nuestra comunidad porque nuestros pequeños van a tener su propio lugar para desarrollarse e iniciar su actividad escolar. Esto es un gran salto porque todos los padres y madres que trabajan van a tener un espacio donde dejar a los más pequeños, y estamos muy contentos en la ciudad y seguiremos trabajando para fortalecer los espacios educativos”.Asimismo, Castrillón expresó: “Tenemos un Estado provincial que gestiona constantemente con Nación para que las obras y conquistas de derechos lleguen a cada entrerriano y entrerriana”.

Sobre el CDI

La obra inaugurada en Piedras Blancas tuvo una inversión inicial de más de 43 millones de pesos. Se trata del quinto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) inaugurado en la provincia. Los demás CDI se encuentran en Paraná y Gualeguaychú.Manitos Traviesas es una construcción íntegramente nueva, que se ejecutó a través del Programa Nacional de Primera Infancia y una línea de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Durante la actividad, la directora del CDI compartió: “Hoy es un día especial, importante y relevante para nuestro jardín, los niños y el equipo de trabajo porque podemos decir que tenemos nuestro edificio propio y para esto tuvimos una política pública de primera infancia, un Estado nacional, provincial y municipal presente para que este objetivo sea una realidad. Agradecemos al Estado relevar esta importancia en la primera infancia”.Estos espacios tienen como objetivo general mejorar las condiciones de infraestructura edilicia en función de los estándares de calidad definidos en el marco del Plan Primera Infancia, como así también incrementar los niveles de seguridad de las instalaciones y espacios. Asimismo, se busca optimar las condiciones de salubridad e higiene, desarrollar propuestas lúdicas destinadas a los niños y niñas y fortalecer la funcionalidad y calidad de los espacios.En Entre Ríos se realizó un relevamiento en el 2020 en la cual se desarrollaron los proyectos de refacción y mejoras los cuales fueron validados por intendentes e intendentas para su posterior ejecución. En total son 27 espacios de los cuales cinco fueron construidos íntegramente nuevos. Esta inversión supera los 120 mil millones de pesos.En esta jornada, la vicegobernadora hizo entrega de dos aportes que serán destinados para la adquisición de materiales para la construcción del Consultorio de Atención Integral y para la obra de un pozo de extracción de agua potable y su tanque cisterna.