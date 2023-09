Bosquiazzo: “Es la oportunidad de crecer más y sostener la esencia de Oro Verde”

La colaboración con la ciudad

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) determinó que cuatro listas sean las que compitan en las Generales el próximo 22 de octubre en Oro Verde. En ese sentido, la interna en Más para Entre Ríos fue ganada por. Este lunes por la noche estuvo en, que se emite por, y relató cómo ve la ciudad.En primera instancia, se tomó el espacio para agradecer al político del mismo espacio: “Quería solidarizarme con Ariel Weiss por la actitud, los gestos y conductas que nada tienen que ver con la función pública y la actividad política”.Yendo más hacia la campaña de cara a octubre, la candidata a intendenta relató qué hizo los últimos días: “Luego de la interna, convocamos a la otra lista para que se sume a trabajar con nosotros. Lo dijo el Gobernador, independientemente de esto, es importante estar todos juntos y unidos después del 13 de agosto de cara al 22 de octubre para ganar las Elecciones”.Esta actividad le permitió entender a la candidata de Más para Entre Ríos las preocupaciones de los ciudadanos: “Es ver lo que quiere el vecino y, al margen de eso, pudimos alimentar y fortalecer nuestras propuestas a partir de las charlas que hemos tenido en los distintos barrios con los vecinos porque las realidades no son iguales. Varían de barrio a barrio”.También estimó que “las conclusiones que pudimos sacar es que no están sintiéndose acompañados por la gestión municipal en cuanto a las necesidades y demandas puntuales que cada uno de los barrios tiene, más allá de los servicios y demandas generalizadas que atraviesa a toda la ciudad”.Sobre el análisis que realizó sobre la ciudad de Oro Verde, la política señaló que eso se debe a los 16 años del Vecinalismo al frente de la gestión municipal: “”. Por tal motivo, sostuvo que podría ser la chance de su espacio en la ciudad: “”.Ante algunos problemas en algunas calles, la candidata opinó que “los recursos son escasos” y que “dependen mucho de la coparticipación y fondos nacionales”. “”, planteó como solución.El alquiler y el transporte, que depende de la concesión del servicio de Paraná, son cuestiones que alumnos de la Facultad de Agronomía le acercaron a la candidata en una charla. En ese sentido, la mujer aseveró que “son cuestiones que los atraviesan a ellos y, hoy poy hoy, el alquiler es una cuestión generalizada en Oro Verde. Mucha gente alquila y no se han gestionado viviendas sociales”.Hace un tiempo se hizo conocido que gestionó una bomba para la cooperativa para ayudar a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Al respecto, contó los detalles de ese gesto: “Una vez que lo decidí, me involucré de lleno. Creo que no necesitás ser funcionario para poder lograr cosas”.