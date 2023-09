Daneri: “Trabajamos en conservar la esencia de Sauce Montrull”

Proyectos pensados por el espacio

¿Qué hacer con Arroyo Sauce Grande?

no solamente ganó la interna de Juntos por el Cambio para ser la presidenta comunal de la gestión 2023-2027, sino que también fue la más votada de la ciudad por “una amplia diferencia” en sus propias palabras.En primera instancia, hizo hincapié en la necesidad de subir de categoría: “. Hoy estamos hablando de 2.500 habitantes reales, si bien tenemos un padrón de 1.050. Hay mucha gente que se ha establecido de forma permanente y ha incrementado la cantidad de viviendas y demandas”.En ese sentido, también argumentó que eso llevó a la Comuna a tener otros problemas: “No contamos con ningún servicio. No tenemos cloacas ni gas natural. Hay dos cooperativas de agua que están establecidas en las diferentes rutas que la reman en dulce de leche. Nos encontramos con muchas limitaciones al presupuesto y un montón de cosas que, desde nuestro lugar de candidato, queremos proyectar y hacer crecer Sauce Montrull. Nos vemos muy limitados. Uno puede tener la voluntad de hacer las mejores cosas, pero a veces necesita los recursos”.Ante algunas obras viales que podrían llegar a darse en su gestión, la mujer que vive hace 30 años explicó: “Uno tiende a pensar que la localidad se mantenga como tal y tenga su esencia, ese lugar de campo donde uno va a descansar y escucha los pajaritos y los gallos por la mañana, pero tarde o temprano la urbanización y los servicios tienen que llegar. Hay muchas familias viviendo de forma permanente. Hay jóvenes que quieren venir a estudiar y no cuentan con el servicio de colectivo”. Sobre este punto, hay algunos interurbanos que tienen “tres o cuatro horarios por día” acotó la política. “Tratamos de darle sentido de pertenencia, darle la ubicación que corresponde”, resaltó.Somos la única en la provincia que no estamos usando folletería y pasacalles. El día de la primavera salimos a repartir plantines y con las boletas que nos sobraron de las PASO hicimos macetas y bolsas de telas selladas para repartir con los vecinos. Nuestros folletos son con papel de caña de azúcar.. Estamos hablando de una reserva natural muy grande que es el Parque Berduc. Esto también se disfruta y se vive desde otra manera”, enfatizó.Ante este panorama, Daneri remarcó que quiere poner fin al problema del agua. En ese sentido, manifestó su pedido de colaboración a la siguiente gestión: “. Desde una comuna es muy difícil con fondos propios”.En ese sentido, comparó la actualidad de Sauce Montrull con otros espacios: “Recorrimos todas las comunas del departamento Paraná Campaña y vemos cordón cuneta, asfalto, iluminación LED y cloacas”.Para el final de su visita en, que se emite por, la candidata argumentó que no debería realizarse un entubamiento sobre el Arroyo: “Hay lugares donde no se tendría que construir porque se sabía que cada 10 o 15 años ese Arroyo iba a rebalsar. Entubarlo me parece una locura. Primero por la obra. Creo que hay que hacer un buen estudio hídrico en Sauce Montrull porque hemos tenido muchos problemas de inundaciones”.