Gainza, sobre salud animal: “Hay que tener una política integral y social”

El candidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza, se reunió este lunes con vecinos, ONG y personas vinculadas a la salud animal en un evento denominado "mesas temáticas" que tuvo lugar en el Howard Johnson Hotel.En este marco, Gainza, destacó la importancia de abordar la salud animal y resaltó un paquete de medidas para mejorar el sistema de castración y tracción a sangre en la ciudad. En sus palabras:Para las elecciones del 13 de agosto y ahora para el 22 de octubre, presentamos medidas que están destinadas a mejorar el sistema de castración y abordar la tracción a sangre en colaboración con proteccionistas, ONG y gente vinculada al sector".Asimismo, subrayó la importancia de la participación ciudadana en la definición de políticas públicas: "Realizamos encuentros participativos donde la gente puede dar su aporte, diagnóstico y propuestas. El objetivo es que el gobierno municipal tome cartas en este asunto, que es una problemática que a menudo se discute, pero se aborda insuficientemente desde el municipio".El candidato expresó la necesidad de aumentar la cantidad de castraciones y mejorar la prevención de enfermedades en animales, involucrando a agentes sanitarios para educar a la comunidad:que hoy tenemos al día un solo centro de castración municipal que no siempre da abasto, nos faltan veterinarios, tenemos que aumentar nuestro volumen de castración,, subrayó aEn cuanto a la tracción a sangre, Gainza destacó la urgencia de abordar este tema y señaló: "Es un tema de fondo, recién nos contaban las proteccionistas que se estima que hay casi mil caballos en la ciudad de Paraná y nosotros tenemos una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, pero no alcanza con el secuestro del caballo, sino que hay que implementar distintos dispositivos que nos permita hacer un trabajo social, de fondo, para que no solo se trate el secuestro del caballo sino también, ve cual es el lugar de destino, donde vamos a llevar ese caballo, si la municipalidad puede disponer de un predio para poder tener un espacio, donde una vez que se secuestra un caballo, poder hacer un seguimiento y que luego eso se transforme en un espacio para que pueda estar", señaló.El candidato también resaltó la importancia de diferenciar entre el maltrato animal explícito y la tracción a sangre como una cuestión social, donde muchas familias dependen de esta actividad para su sustento. En sus palabras: "Hay que distinguir el maltrato animal explicito, donde hay muchas situaciones donde hay un claro abuso, pero también la cuestión social donde muchas familias utilizan el carro a través de tracción a sangre para poder garantizar el sustento o la búsqueda de distintos medios de vida. Está claro que no solo alcanza con el secuestro del caballo,"Nosotros estamos hablando de que estas problemáticas se trabajen con trabajo de oficio, que se haga un seguimiento de los programas, que no se trate de decir, esta es la medida y después nadie monitorea la evolución de estas cuestiones", afirmó.Además, enfatizó la necesidad de una mayor coordinación entre la provincia, el municipio y las ONG para abordar de manera efectiva estas problemáticas. "Es central que el trabajo del municipio se pueda hacer de manera articulada con las ONG, por eso nuestro planteo es que haya una mesa de trabajo común, donde tanto la provincia y el municipio y en conjunto con las ONG, puedan planificar todo el procedimiento y no solo una parte.Para concluir, el candidato, expresó: "Muchas son las iniciativas, pero lo más importante es este mecanismo de que la gente pueda venir a participar, que los vecinos tengan estos espacios de diálogos donde puedan venir a dar su visión, a corregir lo que nosotros proponemos y también enriquecer las propuestas para mejorarla".