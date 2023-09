Bordet destacó la creación de comunas: "Permite que conservemos el arraigo"

Política Bordet inauguró obras de acceso y centro de salud en Aldea Protestante

“La creación de comunas ha fortalecido la distribución demográfica de nuestra provincia, que es lo que permite que conservemos el arraigo, las costumbres y la identidad”, expresó el gobernador, Gustavo Bordet, al dejar inaugurado el acceso a Aldea Protestante y el Centro de Salud Dr. René Favaloro.Bordet fue recibido por el presidente comunal de Aldea Protestante, Duilio Herbel. Lo acompañaron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la titular de Vialidad, Alicia Benitez; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la senadora provincial Claudia Gieco; y el diputado provincial Jorge Cáceres.Bordet también dejó inaugurado el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. René Favaloro”, que es parte del programa CAPS Modular 2022, por el que se fortalece con obras de infraestructura la atención primaria de la salud en todo el territorio.Por último, el mandatario también entregó un aporte por 76 millones de pesos para la pavimentación de calles de la comuna. Asimismo, visitó el centro de jubilados de la localidad.Durante el acto, Bordet recordó que la creación de comunas estaba planteada en la letra de la constitución provincial, y que "no se ponía en práctica porque esto exigía una afectación presupuestaria importante”.Destacó luego la importancia del nuevo status jurídico que significa la denominación de comuna. Hizo notar que antes de esto, “un presidente de comuna tenía que peregrinar hasta Paraná por los pasillos de Casa de Gobierno a gestionar, a pedir un subsidio, a pedir combustible, ripio, distintas cosas para su pueblo”.Esto se solucionó con el nuevo status jurídico, “porque al ser comuna el presupuesto está automáticamente girado por coparticipación. La comuna es la que administra los fondos y es la junta comunal, el presidente y los consejeros, los que definen qué es lo que hay que hacer. Y esto la verdad que significó que los presupuestos se multipliquen por más de cinco veces y que se puedan desarrollar muchas acciones. Esto fue lo que nos posibilitó generar el sostenimiento de nuestras pequeñas localidades", puntualizó el mandatario.Respecto al acceso inaugurado, recordó que “cuando asumí en 2015, primero había que arreglar la ruta 11, entre Diamante y Paraná, que estaba detonada. Tuvimos que salir a arreglarla, no teníamos muchos fondos, empezamos en dos frentes, uno desde Diamante hasta Aldea Brasilera; y después conseguimos un crédito del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional para hacer el ensanche del acceso por Av. de las Américas de Paraná, llegar a Oro Verde y luego a Brasilera y hacer el puente sobre el arroyo Salto. En casi tres años pudimos hacer todo esto. Después tuvimos que trabajar en los accesos”.Al respecto, mencionó que ya se hizo el Acceso Sur entre Paraná y Oro Verde; los de Aldea Brasilera y Spatzenkutter; y ahora el de Protestante. “Se licitó, se hizo la obra y hoy estamos acá inaugurándola", dijo el gobernador y anunció: "Y no terminamos, porque está Aldea Salto que es la última que nos queda y que antes de irnos estamos viendo poder licitarla también".Sobre el aporte que entregó en la oportunidad por 76 millones de pesos, para pavimento de calles en Aldea Brasilera, Bordet señaló que “lo hacemos con todos los municipios y todas las comunas", entre ellas Spatzenkutter y Valle María.“Es una forma que encontramos con los intendentes y con los presidentes de comunas y juntas, de poder descentralizar la obra pública. La provincia pone aproximadamente el 70 por ciento y el resto lo ponen los municipios o las comunas. Y esto nos permitió a todos trabajar y hacerlo, indistintamente del color político. Fui intendente ocho años de mi ciudad y sé que es muy feo cuando a alguien lo discriminan porque piensa de una manera u otra, entonces lo que hicimos fue trabajar con todos y nos ha dado muy buen resultado", explicó.En relación al centro de salud que se inauguró, el mandatario provincial señaló que junto a la ministra Sonia Velázquez, plantearon un prototipo de centro de salud "para reemplazar los que estaban con problemas estructurales y edilicios o que funcionaban de forma muy precaria, como este. La comuna cedió un lugar, pero necesitaba tener la adecuación para tener una atención como se debe"."Con este prototipo estamos construyendo más de 20 centros de salud en toda la provincia", precisó Bordet. Detalló en ese sentido que en el departamento Diamante se construyeron estructuras de estas mismas características en Puiggari y Racedo, y se está construyendo uno en Don Cristóbal, departamento Nogoyá."Es brindar una mejor atención primaria, que es donde se previene y se atiende todo lo que tiene que ver con baja complejidad, con calendarios de vacunación y consultas médicas. Tener en cada localidad un centro de salud con personal acorde a las demandas hace que la población gane en bienestar", subrayó el mandatario provincial.Por su parte, el intendente, Duilio Herbel, agradeció en su nombre y el de la comunidad de Aldea Protestante, la obra del acceso y la del Centro de Salud.Dicho esto, mencionó las gestiones para llegar a la inauguración del acceso. "La verdad que esta obra para nosotros como junta de gobierno era imposible hacerla. Este es un día histórico y usted para nosotros va a quedar en la historia".También destacó la medida que oportunamente tomó de la provincia en torno al pasaje de junta de gobierno a comuna. "Tuvimos el privilegio de estar dentro de las primeras 53". "Anoche también estaba pensando cuándo fue la última vez que nos visitó un gobernador en función y en noviembre se van a cumplir 20 años. Hace 20 años que no nos visita un gobernador acá en la localidad", remarcó.A modo de cierre, Herbel recordó que "cada vez que nos veíamos, me decía que vendría a inaugurar el acceso. Llegó ese día y la verdad que nuevamente le doy las gracias. Estoy feliz que nos visite la autoridad máxima del gobierno y para toda la gente es un orgullo", concluyó.La obra comprendió la reconstrucción de calzada del acceso a Aldea Protestante hasta su intersección con la ruta provincial 11. Consistió en la reconstrucción, ensanche de puente y pavimentación de 2.410 metros de la avenida General San Martín de Aldea Protestante. La traza constituye el acceso principal a la localidad desde la ruta provincial 11. A los 1.725 metros del proyecto original se sumaron 685 metros de asfaltado dentro del casco urbano.La obra fue ejecutada por la firma Paulina Castro de Demartín e Hijos S.R.L., financiada por la Dirección Provincial de Vialidad y demandó 359.981.165 pesos.Se ejecutaron cordones cuneta a ambos lados y sus respectivas obras de desagüe; el ancho efectivo de la calzada se aumentó a 7 metros finales. Además, se construyeron tres apeaderos, dos situados a ambos márgenes de la ruta 11, en la intersección con el acceso; y un tercer apeadero con su respectiva dársena de detención a una distancia aproximada de 800 metros de dicha intersección, sobre la margen derecha de la ruta. También se rectificaron cunetas, para mejorar el escurrimiento superficial lateral; y el ensanche del puente existente.El CAPS Dr. René Favaloro cuenta con una superficie cubierta total de 100,70 m2. Presenta al ingreso un espacio semicubierto de acceso el cual permite la entrada al hall principal que cumple la función de sala de espera. Desde ese lugar se accede al resto de los locales; administración, farmacia, baño público y universal, depósito, consultorio con baño, consultorio odontológico y oficina de enfermería.La estructura está conformada fundamentalmente por material metálico. Además de la rápida ejecución, permite la correcta respuesta en términos térmicos, la eficiencia acústica desde el exterior y entre ambientes interiores, la aislación hidráulica en relación a la lluvia y los vientos y la suficiente capacidad estructural para resistir tormentas.La construcción se realizó con un sistema de arquitectura modular, basado en una estructura independiente de columnas y vigas materializadas en caño estructural, con cerramientos verticales de paneles aislantes realizados en poliuretano inyectado de 50 mm encastrables, pisos interiores de cemento aislado y veredas perimetrales exteriores HºAº rodillado. La cubierta es de chapa trapezoidal con poliuretano inyectado y cara interior de chapa lisa. Las aberturas son de aluminio línea Módena en ventanas y puertas con rejas al exterior.