Massa dijo que Argentina es un "paciente enfermo que se está recuperando"

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró hoy que la Argentina "es como un enfermo que se está recuperando" y en el marco de una analogía de la situación del país con un quirófano, sostuvo que para resolver los problemas "no se necesita recorte, ni motosierra", en alusión a las propuestas de recorte de gasto de sus principales oponentes, Patricia Bullrich y Javier Milei.El ministro pronunció esas palabras en Escobar, al participr de la inauguración del hospital local, el de Ituzaingó y el de Lanús, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicilof, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, e intendentes de la región."Imaginen que hay tres personas entrando al quirófano para atender algunos de los abuelos que están hoy aquí. Entra primero una señora y se le ocurre que mejor hay que cortar el sistema de anestesia, cortar las luces y sacar parte del personal. Es muy probable que ese paciente se muera. Viene otro señor con guardapolvos blanco, está todo el equipo esperando, pero no entra con bisturí, entra con motosierra. El paciente se muere", señaló Massa.El funcionario recordó que "estamos terminando estos hospitales y estamos con el programa Mejor Vivir que representa $20000 pesos por mes en medicamentos gratuitos" para los jubilados.Massa destacó que "el Pami está con superávit", en tanto recordó que cuando Volnovich llegó al frente de la institución "se encontró con una pila de expediente de deuda" que atribuyó al esquema de cápitas individuales que había implementado el gobierno anterior.Además, recordó su gestión de seis años al frente de ANSES donde dijo tuvo que "devolver el 13 % que le había sacado esa señora que quiere ser presidenta", en alusión a Patricia Bullrich, la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, como participante del gobierno de Fernando de la Rúa.En otro aspecto, consideró que sistema privado de jubilaciones de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) "fue el robo más grande" porque su criterio "los trabajadores vieron como cuatro vivos se timbeaban su dinero".Massa también atacó al ex presidente Mauricio Macri, de quien dijo que "le mintió a los trabajadores "por haber prometido eliminar el Impuesto a las Ganancias y no hacerlo y "les "mintió a las mamás" por haber prometido construir jardines de infantes "con el dinero del Futbol para Todos".