Cornejo venció por diez puntos a De Marchi y volverá a gobernar en Mendoza

Con el 84,37 % de las mesas escrutadas, el Frente Cambia Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo y la líder del PRO local, Hebe Casado, a la cabeza, se impuso con el 39,89 % de los votos, mientras la segunda fuerza, La Unión Mendocina, encabezada por De Marchi y Daniel Orozco, obtuvo el 29,45%.



En el tercer puesto del escrutinio provisorio difundido por el gobierno mendocino apareció el ex intendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi, del Frente Elegí Mendoza, con el 14,72% y el Partido Verde, que va con el ex legislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, logró el 11,78% de los votos.



En tanto, el Frente de Izquierda, con el binomio integrado por los ex legisladores provinciales, Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, obtuvo el 4,15%; mientras el voto en blanco fue del 4,75%.



Durante los comicios de este domingo, se informó que concurrió a votar el 71% del padrón electoral aproximadamente, en una elección donde no hubo referentes de La Libertad Avanza, espacio que lleva a Javier Milei como candidato presidencial, quien fue el más votado en las PASO, con el 44,8%, contra 28,4% de Juntos por el Cambio.