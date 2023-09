El referente de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, quien ya gobernó Mendoza entre 2015 y 2019, obtiene el 36,54% de los votos, mientras en segundo lugar se encuentra el diputado nacional Omar de Marchi, de La Unión Mendocina, con el 26,81% de sufragios.



En el tercer puesto del escrutinio provisorio difundido por el gobierno mendocino aparece el ex intendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi, del Frente Elegí Mendoza, con el 14,21%.



El Partido Verde, que va con el ex legislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, logra el 10,40% de los votos y el Frente de Izquierda, con el binomio integrado por los ex legisladores provinciales, Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, obtiene el 3,70%; mientras el voto en blanco es del 4,88%.