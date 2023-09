Votaron los principales candidatos en Mendoza y el 37% del padrón electoral

Qué se vota en Mendoza

El senador radical Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza), el diputado nacional Omar De Marchi (La Unión Mendocina) y el exintendente de Luján de Cuyo Omar Parisi (Frente Elegí Mendoza), los principales candidatos a gobernador de Mendoza, votaron hoy ey en las que se renovarán la mitad de los integrantes de las cámaras de senadores y diputados provinciales, además de intendentes y concejales en once municipios.informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia mendocina, Dalmiro Garay.En tanto, la Junta Electoral pidió a los medios de comunicación que "informen a la ciudadanía que no se puede entrevistar a los electores en las inmediaciones de los establecimientos de votación para la realización de bocas de urnas".Le medida se explica por la presencia de encuestadores en los centros de votación en las elecciones provinciales.El, que gobernó a Mendoza entre 2015 y 2019, votó esta mañana en la escuela "Julio Lemos", en Godoy Cruz, y en declaraciones a la prensa se mostró confiado en que los mendocinos "elijan un buen gobierno".Por su parte,votó en la escuela "Teresa O'Connor", de Luján de Cuyo, y opinó que la campaña electoral resultó "rara porque apareció un espacio" como el que integra que, sostuvo, "pateó el hormiguero".En tanto,, que agrupa en el Frente Elegí Mendoza al justicialismo y a varios partidos aliados, consideró que su campaña aportó "propuestas" y buscó "escuchar a los mendocinos"; lo dijo tras emitir su voto en el Colegio San Pablo, de Luján de Cuyo.Luego de votar,aseguró hoy que en la Argentina "que estamos viviendo, seguramente de cambios, Mendoza va a estar en una posición muy buena para crecer cuando la macroeconomía se acomode".Quien también emitió su voto durante la mañana en las elecciones a gobernador de Mendoza fuecandidato a vicepresidente en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Patricia Bullrich.En los comicios, que comenzaron a las 8 y culminarán a las 18, volvió a utilizarse la boleta única de papel que había sido estrenada a nivel provincial en las primarias realizadas el 11 de junio pasado.Unas 4.363 mesas de votación fueron dispuestas en los 656 establecimientos educativos habilitados para las elecciones, que son custodiadas por 4.648 efectivos policiales.Además de consagrar a quien será el sucesor del actual gobernador Suárez se definirán hoy en los comicios 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales en cuatro secciones electorales.Las elecciones servirán también para renovar autoridades comunales y la mitad de los Concejos Deliberantes en once departamentos.Por el Frente Cambia Mendoza aspira al Ejecutivo provincial el senador radical y exgobernador Cornejo, acompañado en la fórmula por la exdiputada provincial del PRO, Hebe Casado, oriunda de San Rafael.En una provincia donde no está habilitada la reelección, Suárez y Cornejo mantienen un acuerdo político por el cual el gobernador actual, que fue candidato a senador suplente, podrá completar los años restantes de mandato de Cornejo en la Cámara Alta si este ultimo resulta elegido gobernador.Por otra parte, De Marchi, decidió competir por afuera de la coalición gobernante con una nueva alianza, "La Unión Mendocina", y lleva como compañero de fórmula para vicegobernador al intendente del departamento de Las Heras, oriundo de radicalismo, Daniel Orozco.De Marchi y Cornejo tuvieron un enfrentamiento que culminó en una ruptura formal durante el cierre de listas en abril pasado, cuando el diputado se quedó sin el sello PRO y fundó una fuerza propia.En tanto, Parisi lleva como candidato a vicegobernador a Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ-Frente de Todos (FdT) en el Senado provincial.Además, por el Frente de Izquierda compite el binomio integrado por los exlegislador provinciales Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, mientras que el Partido Verde va con el exlegislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, tras superar ambos espacios en las PASO el piso del 3% de votos necesarios participar de los comicios provinciales.En tanto, la Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín votarán -además de las autoridades provinciales- a sus propios jefes municipales.El 3 de septiembre pasado tuvieron sus elecciones comunales (intendentes y concejales) los departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, por lo que hoy sólo votarán candidaturas para la gobernación y legisladores provinciales.En esos comicios municipales desdoblados el peronismo retuvo las seis intendencias que ponía en juego mientras que en San Carlos ganó el candidato de "Encuentro por San Carlos", que responde al sector de De Marchi.En las primarias provinciales del 11 de junio pasado, Cornejo ganó la interna de su espacio ante Petri, y ese frente fue el más votado con un 42.68%.En segundo lugar, con un 20.29% de los sufragios, quedó el diputado del PRO De Marchi, con la Unión Mendocina, mientras que el Frente Elegí Mendoza alcanzó un 15.68% entre las cuatro listas que lo componían y Parisi fue el triunfador dentro de la interna.