Bahl: “Somos la confluencia genuina que garantiza unidad, orden y desarrollo”

El candidato a Gobernador de Más Para Entre Ríos, Adán Bahl, participó este sábado del lanzamiento de la candidatura de Adrián Fuertes, en un encuentro con militantes y vecinos en el club Barrio Sur de Villaguay, junto a su compañera de fórmula, Claudia Monjo. Sergio Massa envió un saludo a los presentes.



“Somos la confluencia genuina de entrerrianos que garantizamos unidad, orden y desarrollo y necesitamos la fuerza de la militancia, compartiendo casa por casa el orgullo por la gestión de Gustavo Bordet que nos permite ir por un salto de calidad” sostuvo Bahl al tiempo que resaltó “Con Sergio Massa en la presidencia, con un candidato a Intendente con la capacidad de Adrián Fuertes y con nuestro proyecto para la provincia, que es ir por más desarrollo y oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes”.



“A Claudia la conocen y si seguimos unidos, militando con energía y poniendo todo desde cada lugar, va a ser la próxima Vicegobernadora de Entre Ríos. Somos intendentes, ella acá en Villaguay y yo en Paraná, y nos gusta escuchar y hacer las cosas bien, trabajar y trabajar, dar respuestas concretas”, afirmó Bahl durante el encuentro.



Luego agregó: “El único cambio positivo y hacia adelante lo garantiza el peronismo, no los que proponen ajuste. La Argentina necesita más inversión, educación, salud, seguridad” concluyó.



La candidata a Vicegobernadora, Claudia Monjo, al hacer uso de la palabra, dijo: “Ahora plantean un cambio en Villaguay, pero la realidad es que ese cambio llegó de la mano de Adrián Fuertes allá por el año 2007, cuando asumió como Intendente y pensó en una ciudad que tenía que levantarse. Hoy, a la distancia, hemos cambiado la realidad de nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos”.



Luego afirmó: “Para mí es un honor ocupar este lugar y a la vez ser compañera de fórmula del mejor candidato a Gobernador que podemos tener, que es el compañero Adán Beto Bahl. No tengo dudas de que serán cuatro años de gestión excelentes”.



Por su parte, el candidato a Intendente, Adrián Fuertes, resaltó: “Vengo a este encuentro como un militante que cree en la política como la herramienta para transformar realidades, y que va a seguir construyendo la historia de nuestro pueblo. Esa es la política que va a hacer el nuevo hospital, que hizo la nueva terminal, que hizo los centros de salud, que hizo las avenidas y todo lo que estamos soñando hacia adelante”.



“Les pido que me acompañen, que yo les voy a dar cuatro años de mi vida para ser el mejor Intendente de Villaguay, junto a Sergio Massa en la Nación, y con Beto Bahl y Claudia Monjo en la provincia”, expresó Fuertes.



El candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, envió un mensaje que se emitió en las pantallas para los candidatos y los vecinos. Allí afirmó que “con perfume de mujer, Villaguay va a poner la próxima Vicegobernadora de la Provincia” y pidió a los vecinos que “nos acompañen para que sigamos trabajando juntos, porque todavía hay mucho por hacer, con Adrián (Fuertes), con Beto (Bahl) y con Claudia (Monjo). Les mando un abrazo enorme”.



Participó también el candidato a Senador, Juan Pablo Cosso y la candidata a viceintendenta, Diana Baccaro.