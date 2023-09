Bullrich: “Las raíces que quedan del Kirchnerismo tenemos que sacarlas de cuajo

La candidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich, visitó la ciudad de Paraná en compañía del candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el candidato a intendente de la capital entrerriana, Emanuel Gainza. En un extenso discurso, Bullrich compartió su visión sobre la situación política del país y sus propuestas para el futuro.En su intervención, Bullrich destacó la importancia de los últimos 20 años de lucha contra el kirchnerismo en Argentina. En sus palabras: “Durante los 20 años en los que el kirchnerismo se instaló en Argentina, fuimos nosotros, Juntos por el Cambio, con todas las fuerzas aliadas, los que logramos en cada momento darles la pelea que había que darles. No dejamos en ningún momento que lograran los objetivos que se habían planteado."Estamos ante un largo camino recorrido, avanzando paso a paso, logrando consolidar una fuerza política con candidatos de peso en todo el país. Aquí, en este contexto, contamos con Rogelio Frigerio, quien ha recorrido incansablemente su provincia y está destinado a convertirse en el próximo gobernador de Entre Ríos", indicó.La líder política también resaltó los desafíos que enfrentaron durante su tiempo en el gobierno, diciendo: "En este camino, tuvimos que superar todos y cada uno de los obstáculos que nos colocaron. Comenzaron intentando expropiar las tierras de los productores, y les dijimos que no. Salimos a las rutas en protesta. Luego, intentaron manipular la justicia, tratando de incluir jueces en las listas de candidatos políticos para controlarla desde el poder y no en beneficio del pueblo. Nuevamente, les dijimos que no y no permitimos que esto ocurriera. Posteriormente, fuimos tras aquellos que estaban saqueando el país, presentando las denuncias necesarias.En esta línea Agregó: "Lo mismo pasó en Entre Ríos, donde un embajador no quería regresar, prefería quedarse donde estaba, a pesar de toda la corrupción y el daño que le infligió a la provincia. Y otro día, la justicia llegó nuevamente. Recuerdo, siendo diputada, que viví uno de los momentos más tristes, quizás, cuando vi que nuestro gobierno había terminado negociando con los responsables del ataque a la AMIA, haciendo un pacto con Irán más absurdo de lo que podríamos haber imaginado”."Imaginen lo que significa para una nación entregar su bandera, rendirse y permitir que los asesinos sean juzgados. ¿Existe algo peor que eso? En medio de todo esto, había muertos y destrucción como resultado del ataque más brutal que haya sufrido nuestro país. Después de ese trágico evento, presenciamos la impunidad cuando asesinaron al fiscal Nisman para silenciarlo. Miles de personas en todo el país participaron en una marcha, afirmando que en esta patria argentina no permitiríamos el camino hacia la dictadura. Resistimos y ganamos las elecciones, y durante los cuatro años de nuestro gobierno, no hubo un solo día en el que no intentaron bloquearnos, derrocarnos o amenazarnos con un helicóptero, porque su único interés es el poder", resaltó.Asimismo, indicó:Por otro lado, expuso: "Luego llegó Alberto Fernández, y no estoy seguro de que lo recuerden porque no lo vemos; y comenzó a gritarnos porque nosotros queríamos que los gobiernos pudieran abrir, deseábamos que los niños fueran a la escuela, como sucedía en todo el mundo. Sin embargo, aquí nos encerraron, nos llevaron a la bancarrota y nos destruyeron. Intentaron que nos quedáramos inmóviles, pero salimos a las calles con banderas, proclamando que la libertad de los argentinos no se negocia, que el trabajo y el bienestar no se negocian. En el año 2021, recuperamos la victoria electoral en todo el país, y así fue como en Entre Ríos, Rogelio lideró el triunfo de esta provincia, al igual que en muchas otras”“Nos levantamos y realizamos todo esto porque estábamos convencidos de que lo más importante en Argentina es poner fin a la ideología perversa que el kirchnerismo ha introducido en nuestro país. Es el momento de ponerle fin al kirchnerismo de una vez y para siempre”, aseguró.En cuanto a la educación, Bullrich prometió devolver al país un sistema educativo sólido, basado en principios que igualaron a los argentinos en el pasado. Proclamó: "Vamos a volver a la educación de la primera escuela, a las escuelas de Sarmiento, a las escuelas de una Argentina educada. En esas escuelas, los hijos de quienes tenían dinero y estancias asistían junto a los hijos de los empleados de las estancias, todos compartían la misma educación. Esto fue lo que igualó a Argentina y generó una educación que elevó el nivel del pueblo como ningún otro país en el mundo. Esa educación es la que vamos a revitalizar ahora. Sabemos que se nos presentarán obstáculos, pero no estamos dispuestos a entregar más generaciones a la destrucción de la cultura del trabajo, el estudio y el mérito."Para lograrlo, vamos a proponer tres medidas concretas. En primer lugar, continuaremos monitoreando el progreso y el nivel de cada niño en Argentina, trabajando en colaboración con los gobernadores para asegurarnos de que ninguno se quede atrás en su educación. En segundo lugar, estableceremos un riguroso control en las instituciones donde se forman los docentes, para garantizar que tengan el nivel necesario. También impulsaremos la idea de 190 días de clases al año, sin importar lo que ocurra, año tras año”, añadió."Voy a llegar hasta donde sea necesario. En primer lugar, propondré un acuerdo a todos los gobernadores, y llevaré este acuerdo hasta la Corte Suprema de Justicia para que nos dé la razón. No hay derechos más importantes en nuestra Argentina que el derecho a la educación”, planteó.En otro orden de ideas, dijo: “Vivir en paz y tranquilidad es otro servicio esencial, sin temor a que te roben la bicicleta y te maten. Es suficiente. Vamos a ordenar las cosas de verdad y llamaremos a las cosas por su nombre. Vamos a cambiar la ideología que ha corrompido la seguridad en Argentina y que culpa a los policías, mientras que glorifica a los criminales. En nuestra Argentina, tenemos un orden de valores en el que primero protegemos a los ciudadanos, a cada uno en su lugar y en su provincia. Las 24 policías del país estarán articuladas con las fuerzas federales, trabajando para garantizar la seguridad de cada ciudadano.""Me dicen que soy mano dura, y yo les respondo que nada es más duro que alguien que mata a otra persona. Pretenden que tratemos a los asesinos como ciudadanos de bien y trabajadores, pero nosotros protegemos a los ciudadanos honestos, a los estudiantes, a los niños. En cuanto al narcotráfico, lo combatiremos con determinación en Corrientes, Santa Fe, Misiones y Salta. Trabajaremos en conjunto con estas provincias para poner un freno al narcotráfico”, enunció.En cuanto a la economía, Bullrich se compromete a reducir la inflación y estabilizar el país. "Vamos a combatir la inflación, ya que nos está afectando gravemente. Trabajaremos para estabilizar el país, ya que cada día que pasa Massa profundiza los problemas. Cuando uno decide liderar el destino del país, y este equipo tiene esa determinación, estamos dispuestos a sacar al país del lugar en el que se encuentra, incluso si es un lugar muy difícil, trabajaremos incansablemente para superarlo"."No vamos a lamentarnos; vamos a trabajar para sacar al país adelante. Lo que ha sucedido es la mayor perversión que enfrentamos, ya que Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Es ahí donde se encuentran los burócratas, aquellos que se apropian de Argentina”, proclamó.Para finalizar, Bullrich, expresó: