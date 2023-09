Donda: “El estado debe garantizar los derechos humanos a toda la sociedad”

El voto de la ciudadanía decidió en forma mayoritaria que el eje temático "Derechos humanos y convivencia democrática" sea uno de los que las y los candidatos a presidente aborden en el primer debate entre ellos, que se llevará a cabo el 1 de octubre próximo en la ciudad de Santiago del Estero.Al respecto, Victoria Donda, militante de DD.HH y referente de Unión por la Patria, dialogó cony expresó que “primero hay que aclarar qué significa para nosotros el concepto de Derechos Humanos. Cuando hablamos del tema, sin lugar a dudas lo asociamos con los derechos violados durante la última dictadura militar. Cuando la oposición te habla de Derechos Humanos, quieren asociarlo a esa idea, pero hay algo que no te dicen. Usan ese concepto para en realidad meter adentro los Derechos Humanos, que son el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a una vida digna. Esos son los Derechos Humanos. No quedan acotados a una porción de la sociedad, sino que son derechos que el estado le tiene que garantizar a la sociedad en su conjunto”.“Para nosotros y nosotras, es fundamental aclarar que hablar de Derechos Humanos no es hablar de un grupo chico de la sociedad. Cuando hablamos de Derechos Humanos hablamos de derechos para todos y todas. Son los derechos que el estado argentino tiene que garantizar”, manifestó.Expresó que “por eso ellos quieren terminar con los Derechos Humanos, para tener un estado, como plantean, cada vez más chico y un estado que se encargue cada vez menos de cada uno y cada una de nosotras. En definitiva, eso es lo que están planteando”.“Me parece importante debatir entre nosotros y nosotras en qué país, en qué sociedad queremos vivir y queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, la gente que amamos, se pueda desarrollar”, agregó.Remarcó que desde Unión Por la Patria “creemos que siempre es bienvenido el debate, el pensar y hacer el ejercicio de imaginarnos ese país que nos proponen los que se autodenominan libertarios y que de libertarios tienen bastante poco. Los libertarios se supone que defienden la libertad y en realidad si reivindican la dictadura, que privó de libertad de forma ilegal a miles de personas en todo el país, de libertarios no tienen nada”.“Ese país es un país para pocos. El país que nosotros proponemos es un país donde faltan cosas, sí, pero tenemos que seguir caminando en dirección a tener un sistema educativo cada vez de mejor calidad, donde le podamos dar oportunidad a aquellos y aquellas que nacieron en distintas condiciones respecto a los sectores más privilegiados, pero que tengamos igualdad de oportunidades. Creemos que también hay que hacer una autocrítica a cómo tenemos que ir resolviendo los problemas que tiene nuestra escuela pública, nuestro hospital público, son problemas que tenemos”, dijo.No obstante, resaltó que “hoy nuestro candidato a presidente nos pintó un país donde tu hijo o tu hija puede ir con una notebook en la mochila porque el estado se la brinda y no tiene que ir con un arma en la mochila porque el estado no le brinda ni siquiera una seguridad mínima”.Consideró que la sociedad argentina “tiene algunos valores sobre los cuales no se puede pasar. Esto lo mostró la sociedad cuando apenas asumió Macri con un importante porcentaje de votos y una imagen positiva alta, se quiso ir por sobre las cárceles comunes y sin beneficios a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, y la Corte Suprema saca una medida para beneficiar con el 2x1 a los genocidas. La sociedad le respondió de forma contundente. En 24 horas sacamos una ley para que esto no ocurra y se llenaron las plazas de todo el país”.“Hay debates en distintas dimensiones, por un lado, la de los Derechos Humanos, donde en realidad lo que quieren negarte es tu derecho, el de cada uno de los argentinos. Por otro lado, algún sector sí busca reivindicar la dictadura, hacer apología de la dictadura, pero también lo tienen que disfrazar. A ese debate lo tienen que edulcorar con supuestas víctimas que ni siquiera están demostradas o con víctimas de algunos delitos que han sido juzgados y condenados en su momento. En esto necesitamos ser muy humanos y humanas. Nadie puede negarle el dolor a una persona que pierde a un ser querido, a eso no lo discuto. Yo perdí hasta la posibilidad de conocer a mi mamá y a mi papá o de tener un lugar donde llevarles una flor, o de decirle a mi hija tus abuelos están en este lugar. Eso no lo puedo hacer y es muy injusto negarle a alguien la posibilidad de negarle a alguien llorar a sus muertos. Ahora una cosa es esa y otra cosa es pensar que aquellas personas que han sido víctimas de algún delito, son víctimas de delitos de lesa humanidad. Para que eso ocurra hacen falta determinados elementos que exige la jurisprudencia nacional e internacional que no se configura en ninguno de los casos a los que alude la diputada Villarruel”, dijo.Sobre las elecciones generales del 22 de octubre, señaló: “trabajamos para ganar y que Sergio Massa sea el presidente de la nación y Agustín Rossi el vicepresidente. Para que Argentina tenga un presidente y un vicepresidente que, con fuerza de voluntad, de trabajo, con el coraje de hacerse cargo en el momento más difícil de la Argentina donde nadie se quería hacer cargo de nada, y con la mirada puesta en el futuro para construir ese país para todos y todas”.