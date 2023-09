Gainza: “Paraná va a ser proa en el cambio de la Argentina”

El candidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza, realizó un acto en Club Olimpia junto a la candidata a presidenta de la nación, Patricia Bullrich, y al candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.En ese marco, Gainza agradeció “a todos los que están presentes. Cuántas ganas había de recibir a Patricia, se siente Paraná”.“Quería decirles a Rogelio y a Patricia que el 13 de agosto en Paraná, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, de todo lo que bajaron, de los que entregaron, de los aprietes a los empleados municipales, a pesar de todo eso, esta ciudad apostó al cambio y el 22 de octubre va a ser proa en el cambio de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. En cada barrio de la ciudad vamos a acompañar el cambio”, expresó.Destacó que “nuestra ciudad en el pasado fue Capital de la Confederación Argentina, tuvo la primera Escuela Normal del país, el primer jardín de infantes de Latinoamérica. Esta ciudad siempre ha sido protagonista de la historia en los grandes cambios que ha tenido la Argentina. En 30 días nos jugamos el futuro y destino del país. No tengo dudas de que Paraná va a acompañar el cambio profundo y de fondo que va a encabeza Patricia y Rogelio en cada rincón de la Argentina”.“Les pedimos que en estas cuatros semanas no dejemos de visitar a ningún vecino, a ningún compañero, familiar, para decirles que depende exclusivamente de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad de convencer y llevar nuestro proyecto a cada rincón de Paraná”, expresó.Y agregó: “A pesar de cualquier esfuerzo que hagan por detener el cambio y la ola que se viene dando en Argentina, que vimos en Chaco, Santa Fe y vendrá a Entre Ríos, es importante que los cambios que necesitamos se hagan recuperando los valores que hicieron grande a este país”.“Nosotros hace años que estamos trabajando en un equipo, en propuestas. Además de decir lo que vamos a hacer, le explicamos a cada vecino cómo lo vamos a hacer. El 22 de octubre vamos a llevar ese mensaje de esperanza a todos los rincones de la provincia y Paraná no va a ser la excepción”, señaló.“A todos los rincones de la provincia de Entre Ríos les decimos que muchas gracias, redoblemos el esfuerzo y vamos con toda la fuerza hacia el 22 de octubre”, finalizó.Tras el acto, Gainza dialogó cony expresó: “para nosotros es muy importante la visita de Patricia Bullrich a 30 días de la elección donde nos jugamos el futuro de la provincia, de la ciudad y del país. Creo que para Juntos por el Cambio es importante que los vecinos puedan conocer sus propuestas, sus ejes de discurso, los principales temas de agenda, que coinciden con los que nosotros queremos proponer”.“Estoy muy contento de que Rogelio Frigerio esté intensificando su agenda y su participación en la ciudad de Paraná. Estamos trabajando los equipos integrados entre provincia y municipio. Hay muchos temas, como por ejemplo jardines maternales municipales, salud en términos de los centros de salud de atención primaria que tenemos trabajar juntos. Es importante que la gente pueda conocer cuáles son nuestros planes de gobierno. A cuatro semanas de la elección que vea nuestras propuestas y pueda comparar con las otras alternativas”, dijo.El respaldo de dirigentes nacionales “es una gran responsabilidad. El triunfo que tuvimos el 13 de agosto nos pone en condiciones de disputar la ciudad con muchas chances y eso depende de que la ciudadanía nos dé la oportunidad de gobernar. Creo que lo que queremos representar es lo que decían Patricia y Rogelio, un cambio generacional, una renovación política, sobre todo en Paraná, donde nuevos equipos, con otras ganas y propuestas estamos generando una forma distinta de encarar la campaña. Creo que eso nos ayudó el 13 de agosto pero ahora representa un cambio de fondo para el 22 de octubre”.