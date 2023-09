Frigerio: “Vamos a echar a patadas en el traste a los ñoquis y a los narcos”

El candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo en la ciudad de Paraná junto a la candidata a presidenta de la nación, Patricia Bullrich, y al candidato a intendente de la capital entrerriana, Emanuel Gainza.En ese marco, Frigerio expresó: “qué lindo es estar acá con tanta energía, la energía de los que saben que se viene el cambio en la provincia de Entre Ríos, se viene el cambio en la nación y en la municipalidad de Paraná también. Es la energía de los que saben, cómo yo, que damos para mucho más los entrerrianos, que nos vamos a volver a poner de pie, que vamos a ser protagonistas de la Argentina como alguna vez lo fuimos, que nos vamos a levantar de esta siesta demasiado larga”.“Fueron 20 larguísimos años de un mismo signo político gobernándonos a la gente. ¿Y qué pasó? Nos cansamos. Le vamos a decir basta, se terminó, queremos empezar a construir una historia distinta, una historia que nos incluye a todos. Una historia donde se terminan los privilegios de unos pocos, una historia donde se terminan los políticos que viven bien cuando la gente vive cada vez peor. Por eso tienen miedo de perder los lugares de privilegio, por eso hacen esas cosas, por eso nos bajan los carteles, nos quieren bajar los candidatos, tienen mucho miedo, son muchos años de vivir bien a costa de la gente, del pueblo”, aseveró Frigerio en un acto que se llevó a cabo en Club Olimpia.Dijo que “cada privilegio de ellos es peor educación para nosotros, cada privilegio de unos pocos es peor educación pública para todos, cada privilegio de unos pocos es menos seguridad, menos jubilaciones, menos salario para la gente. ¿Qué va a pasar? se termina el 10 de diciembre esta forma de gobernar, en donde unos pocos se creen dueños del estado, se creen que tienen el derecho de transformar hospitales en unidades básicas, se creen con el derecho de transformar escuelas en centros de adoctrinamiento, se termina, por fin se termina”.“Hoy tenemos la suerte de que vino la patoneta a Entre Ríos”, indicó y le habló a Patricia Bullrich: “te voy a decir lo que necesitamos los entrerrianos de vos. Necesitamos que venzas a la inflación y sé que lo vas a hacer. Necesitamos tener un vínculo con el mundo inteligente y sé que lo vas a hacer. Necesitamos el autoabastecimiento energético, cambiar la matriz energética y que empiecen a respetar los derechos de los entrerrianos generadores de electricidad y que pagamos la energía más cara de la Argentina. Necesitamos, después de más de 60 años, un puente que nos una a Santa Fe. Necesitamos transformar nuestra ruta 12 en una autovía. Del resto, nos encargamos nosotros, los entrerrianos”.Destacó que “vamos a tener la mejor educación del país. Esta es la tierra de Urquiza y está a la altura de Sarmiento como impulsor de la educación. En Entre Ríos vamos a tener la mejor salud pública del país. Juntos vos y yo, como cuando estuvimos en el gobierno y fuimos ministros, vamos a hacer que vuelva la paz y la tranquilidad a Entre Ríos. Juntos vamos a echar a patadas en el traste a los narcos. Esta no es tierra para ustedes, no los queremos acá. Vamos a hacer las obras que necesitamos, nosotros con nuestros recursos, con transparencia. Y vamos a echar a todos los ñoquis también. Hay cosas que van a llevar tiempo, pero otras de un día para el otro”.“El 10 de diciembre, si los entrerrianos decidimos un cambio para nuestra provincia, ese mismo 10 de diciembre se terminan todos los privilegios de la política y empieza el gobierno más austero de la historia”, finalizó.Tras el acto, Frigerio dialogó cony expresó: “Es muy importante que Patricia transmita que vamos a tener el mismo norte compartido entre la nación, la provincia y los municipios. Es el norte vinculado con las cosas que nosotros creemos que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que rescatar. La cultura del esfuerzo, del trabajo, del mérito, el orden, la seguridad, la educación. Compartimos esos valores, esas ideas y compartimos que Patricia se haya tomado este día para venir a visitarnos”.“Está en juego el futuro de nuestras vidas. Esta elección es crucial, nos jugamos todo, sobre todo los entrerrianos. Acá no hay segunda vuelta, así que el 22 de octubre es el momento en el cual podemos empezar a cambiar esta historia. Después de largos 20 años gobernados por el mismo signo político, tenemos la oportunidad de dar una vuelta de página y empezar a construir una historia distinta, donde realmente podemos aprovechar, a partir del sentido común, de la vocación de servicio, del coraje, el potencial enorme que tenemos los entrerrianos. Lo digo siempre, los entrerrianos damos mucho más que esto, no nos conformamos con lo poco que nos dan, queremos más, queremos aprovechar este potencial y para eso necesitamos gobiernos con sentido común, con convicción, con ganas de cambiar las cosas”, remarcó.Y finalizó: “Continuaremos como venimos haciendo siempre desde hace años, recorriendo cada rincón de la provincia. Ahora con Alicia que me acompaña en muchos lugares y otros va por su cuenta. Estando cerca de la gente, escuchando y teniendo la oportunidad de transmitir lo que vamos a hacer, qué queremos hacer con los problemas de los entrerrianos, cómo lo vamos a resolver con lujo de detalle y con quién, quiénes forman parte de nuestro equipo para enfrentar ese desafío tan complejo”.