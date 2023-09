“Crecer sin comprometer el futuro”, las propuestas de Molina para Patronato

Elecciones

En el club Atlético Patronato de la Juventud Católica de Paraná, el próximo viernes 1º de octubre se celebrarán elecciones para definir la nueva comisión directiva.El actual vicepresidente del Patrón, Dante Molina, encabeza la lista “Pertenencia y Crecimiento” para seguir con la conducción. Este viernes, Molina estuvo en el programa de Mediodía de Noticias dedonde contó sobre los logros del club y las metas a futuro. “”, fueron algunas de las definiciones del candidato a Presidente.Cabe destacar que el actual vicepresidente, desde muy chico, es parte de la familia del Patrón, en la lista lo acompaña un nutrido grupo de socios, algunos con recorrido en la gestión, y otros que se suman en esta ocasión, principalmente jóvenes que, de alguna u otra manera ya estaban siendo parte de la vida social de la entidad, ayudando desde sus lugares, pero ahora van acompañar desde adentro, en el caso que logren la victoria.Sobre las elecciones del próximo 1º de octubre, Molina destacó que “el padrón definitivo se cerró y unos 2.400 socios están habilitados para votar”. Informó que las elecciones comenzarán a las 9 horas y se extenderán hasta las 16:00 horas y durante todo ese lapso, “todos los socios podrán emitir su voto”, amplió.Al consultarle sobre las propuestas, Molina dio cuenta que “Vemos que el club está en un buen momento: creciendo mucho desde lo edilicio y disciplinas”. Acotó que Patronato cuenta con tres sedes y uno de los proyectos planteados es potenciar una de ellas, que es el predio de softbol, para que los socios puedan disfrutar de parrillas, piletas y quinchos.El actual vicepresidente explicó que desde su espacio tienen previsto, agregó y sumó: “Es necesario adquirir un predio nuevo y esto está dentro de nuestras propuestas y las cosas que queremos lograr”.Durante la entrevista, Molina destacó que días atrás se llevó adelante la Asamblea de Patronato, a la que asistieron más de 300 socios y en la que se aprobó la gestión por amplia mayoría. Allí, se explicaron cuestiones relacionadas a la gestión, y se proyectó la memoria anual.En este sentido, ponderó “el interés del socio para darse el tiempo para escuchar y plantear sus dudas. Esto habla del interés que despierta el club”.“Hemos hecho mucha autocritica respecto a ciertas situaciones y tuvieron que ver con no lograr los objetivos planteados, pero también hemos tenido cuestiones muy positivas como los hechos históricos que se vivieron, el triunfo del campeonato, participar de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Algo que lo veíamos muy lejano y lo logramos”, comunicó el candidato.Acto seguido, Molina sostuvo que gracias al crecimiento del club “los entrerrianos han tenido la oportunidad de identificarse con Patronato a través de los hechos históricos que hemos vivido”“Sabemos que hay cosas para mejorar, Patronato tuvo un crecimiento exponencial y desde el 2021 al momento hemos duplicado la masa societaria. Esto demandó atender las necesidades que significa esta cantidad de socios. Pasamos de tener 2700 socios a 5.900, un crecimiento muy importante que nos desafía a nosotros también”Entre los fondos destinados a las otras disciplinas deportivas, Molina dio cuenta de la obra del piso deportivo para el gimnasio donde se practica básquet, vóley y patín. Además, “se pretende gestionar otros espacios, ya que se demanda mucho trabajo”, amplió.”, avizoró al resaltar que “la gente analiza lo que fue el desarrollo de la gestión, nos fuimos renovando a lo largo de los años y tiene que ver con la entrega que se necesita. E“En lo deportivo entendemos que Patronato es un club de primera y hemos logrado muchas cosas. El desafío es volver y eso significará un mayor crecimiento. Muchas veces lo que se planifica puede salir y otras no., reflexionó.“Estamos en la adquisición de un nuevo predio para el desarrollo de las inferiores. Además, hace poco. Nuestra propuesta se basa en haber hecho y tener una diagramación para el futuro y cada vez necesitará de más apoyo”, amplió.Al ser consultado por incorporar un equipo de futbol femenino, sostuvo: “Es algo que proyectamos con mucha seriedad, no lo hemos incorporado por una cuestión de infraestructura. Tenemos un proyecto que se concretará, queremos contar con el espacio apto y actuar con un desarrollo correcto”Por otro lado, Molina hizo mención a que el actual presidente del club, Oscar Lenzi, no integre la lista para las próximas elecciones: “ Al ser un grupo de trabajo, internamente creíamos que era momento de hacer un cambio y también tiene que ver con pretensiones personales. Seguiremos trabajando en la política que estamos desarrollando: planificar el crecimiento, no comprometer el futuro y tener siempre al club por delante”, aseveró.