Bordet inauguró 100 viviendas en La Paz y llamó a trabajar para los vecinos

El gobernador Gustavo Bordet inauguró 100 viviendas en La Paz junto a los intendentes de esa ciudad, Bruno Sarubi, y de Paraná, Adán Bahl. “Las diferencias políticas nunca impidieron que trabajemos para los vecinos”, afirmó el mandatario y convocó a cuidar el disenso que caracteriza la democracia.“Quería estar presente en este acto porque haber terminado estas 100 viviendas es un momento muy importante y muy esperado por las familias”, manifestó Bordet al tomar la palabra.“Recuerdo muy bien aquellos episodios cuando empezábamos la gestión. La inundación y la lluvia produjeron una catástrofe en La Paz. Tuvimos que trabajar mucho para solucionar los problemas. Pero lo cierto es que hoy hay 100 familias que cumplen el sueño del techo propio y nosotros cumplimos con el derecho constitucional que es el acceso a una vivienda digna”, expresó el mandatario.En ese marco, Bordet destacó el trabajo articulado con el intendente Sarubi, “con quien pertenecemos a espacios políticos diferentes”, recordó, pero con el que “las diferencias políticas nunca impidieron que trabajemos para los vecinos”.“La democracia es así: nos permite mantener disensos, pero también convivir y compartir, con las alegrías que eso conlleva”, indicó y recordó que la Argentina está cumpliendo “40 años de democracia y hay que cuidarla”.Además puso de relieve que “volver a este salón, a esta escuela que inauguramos el año pasado, resulta de las cosas más gratificantes de la gestión porque, en definitiva, es cumplir con lo que nos toca: inaugurar una escuela, viviendas, el acceso nuevo por el sur”.“Les agradezco a los vecinos de esta hermosa ciudad que es La Paz, el acompañamiento pero, por sobre todo, el afecto que he sentido cada vez que vine y estuve aquí. Y créanme que es recíproco, que también siento el mismo afecto por ustedes”, valoró Bordet.En ese marco, anunció que “antes de fin de año voy a volver a La Paz porque vamos a estar terminando 64 viviendas que se construyen por el IAPV y también, quizá bastante antes de fin de año, porque aquí cerca, en la Colonia San Carlos, estamos terminando la obra de la nueva Escuela Agrotécnica para esa zona”.La ceremonia se desarrolló en el salón de usos múltiples (SUM) de la Escuela Secundaria Nº 15 Domingo French. Las 100 viviendas que se inauguraron durante el acto fueron incluidas en 2021 en el Programa Reconstruir Argentina, gracias a las gestiones del gobernador Bordet.Asimismo, Bordet recordó que “nos queda mucho por hacer, pero estamos para poner el hombro”. Insistió con que “hay políticas públicas que no pueden pararse y que tienen que trascender gestiones”, y destacó el impacto de la Ley de Comunas que otorgó “autonomía a lo que antes eran juntas de gobierno y multiplicó por cinco su presupuesto”. “Esto permitió que muchas comunas del departamento La Paz puedan desarrollarse”, dijo y puso como ejemplo a Ombú, El Solar y Alcaraz Sur.Por otra parte, el mandatario entrerriano puso de relieve que “logramos algo muy importante no solo para La Paz, sino para todo el norte entrerriano, que es empezar la adjudicación de la obra de terapia intensiva del Hospital 9 de Julio. Esto va a permitir que mucha gente pueda resolver sus problemas”.“Venimos de inaugurar el hospital modular de Santa Elena, que fortalece el servicio de salud pública”, explicó y realizó un nuevo compromiso: “quiero decir públicamente que vamos a solucionar el tema de la anestesista en Santa Elena, para que los chicos nazcan allí”. Acto seguido, en el marco del día de la Sanidad, saludó “a todos los médicos, medicas, enfermeros, enfermeras y al personal que, en momentos muy difíciles, ayudaron y colaboraron para salvar muchas vidas”.“Nos queda todavía tiempo de gestión, pero quiero agradecer el acompañamiento que he tenido”, reiteró, ahora para citar al intendente paceño Bruno Sarubi, al diputado Sergio Castrillón, a los intendentes de Bovril (José Luis Guillig), San Gustavo (César Simino), Piedras Blancas (Fabricio Mesquida), Santa Elena (Daniel Rossi) y a la secretaria de Turismo, María Laura Saad.Por su parte, el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, sostuvo que "no es un acto más, no es una entrega más, porque estas viviendas están marcadas por una de las catástrofes naturales más grandes que tuvo nuestra ciudad en los últimos 50 años, que nos marcó a toda la comunidad".El intendente agradeció "al presidente del IAPV, al gobierno de la provincia y al gobernador Bordet con quien hemos podido concretar tantas obras juntos en estos ocho años”, y valoró que con "hemos tenido la responsabilidad de mirar los problemas de la gente sin distinción política".En tanto, el diputado provincial Sergio Castrillón, aseguró que estas viviendas "son producto de una tragedia", en referencia a la inundación de 2016, y recordó que "las viviendas corresponden a un plan de 300 que prometió el gobierno nacional anterior, fueron abandonadas y solamente hay 100".El legislador provincial subrayó que "estos gobiernos, nacional y provincial, de Alberto Fernández y Gustavo Bordet, a través del Programa Reconstruir Argentina, hoy permite que estas 100 viviendas sean entregadas. Esa es la realidad”.Para finalizar, Castrillón resaltó, además, que "gracias a un gobierno como el de Gustavo Bordet tenemos la posibilidad de tener esta escuela French modelo, que existen muy pocas en la provincia".Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo que "la casa propia es un derecho para toda la vida; es lo que nos permite cobijar y darle seguridad a nuestra familia y construir el legado para nuestros hijos”. En este sentido, agregó que “invertir en planes de vivienda es lo que diferencia a un buen de un mal gobierno. Los entrerrianos sabemos eso”.Subrayó que “no nos vamos a dejar engañar por quienes en tiempo de elecciones nos prometen casas, pero cuando gobernaron suspendieron todos los planes de vivienda. Los entrerrianos sabemos en quién confiar".Participaron también del acto la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el titular del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman; y la secretaria de Turismo, María Laura Saad, entre otras autoridades.En la oportunidad, el gobernador entregó a las autoridades del Sindicato de Empleos de Comercios de La Paz, la resolución a través de la cual se autoriza a efectuar el llamado a licitación para la ejecución de 25 nuevas viviendas para trabajadores del sector. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 307.707.590 pesos.En la ceremonia, el gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de la Juventud, entregó 22 aportes a jóvenes emprendedores en el marco del Programa Incentivar Joven por más de 1,2 millones de pesos. Este programa tiene como objetivo fortalecer actividades económicas, productivas y servicios no profesionales a jóvenes de 18 a 30 años.En la oportunidad, se entregó la resolución a través de la cual se adjudica la obra Infraestructura para la Terapia Intensiva del Hospital 9 de Julio de La Paz, obra que demandará una inversión de 37.002.199 pesos.Además, se firmó el contrato para la ejecución de la obra Piedras Blancas 18 viviendas, que tiene un presupuesto de 207.321.766 pesos.Luego se entregó un aporte al Auto Club La Paz, por 15 millones de pesos destinados a asfalto e iluminación del cartodromo de la institución.En tanto, la municipalidad de San Gustavo, recibió un aporte de 18 millones de pesos para la compra de ripio.También recibieron un aporte la municipalidad de Bovril y la comuna de Ombú, para la adquisición de un tractor. Unión Fútbol Club, de Alcaraz recibió un aporte de 11 millones de pesos para la construcción de un polideportivo techado.