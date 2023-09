Bordet: “Fortalecemos la salud pública con obras públicas y más derechos”

Derechos para el personal de Salud

“Fortalecemos la salud pública con obras públicas y más derechos”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet en Santa Elena, donde dejó inaugurado el Centro Modular Sanitario. También realizó la apertura de la repavimentación del acceso a la ciudad y la obra de desagüe urbano.“Remodelamos y refaccionamos la gran mayoría de los hospitales en la provincia y estamos construyendo 20 nuevos centros de salud”, subrayó el mandatario.Bordet estuvo acompañado por el intendente de Paraná, Adán Bahl, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Fueron recibidos por el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi. También estuvieron presentes la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, y el diputado provincial Sergio Castrillón, entre otras autoridades.Durante la jornada, el mandatario inauguró el Centro Modular Sanitario anexo al hospital Santa Elena. Se trata de una estructura modular modelo B con 655 metros cuadrados que fortalecerá la infraestructura sanitaria en salud, para la atención de la localidad y de las zonas aledañas del departamento La Paz.Además, se dejó oficialmente inaugurada la repavimentación ruta provincial Nº 48, de acceso a Santa Elena, Tramo 1, intersección con la ruta nacional Nº 12, en la que se invirtieron 675.956.142 pesos.Por otra parte, se informó la finalización de la etapa II de los desagües urbanos del barrio El Palomar, para la que el gobierno de la provincia invirtió 108 millones de pesos; y que se encuentran en ejecución 16 viviendas en el marco del programa provincial Primero tu Casa.“Santa Elena merecía tener este hospital modular para garantizar la salud de los vecinos”, expresó Bordet durante la inauguración, y remarcó que “estamos trabajando en toda la provincia en materia de salud”.En ese marco, enumeró obras, como el nuevo hospital en Villaguay y los hospitales modulares en Colón, Paso de la Frontera, Concordia y en la Unidad Penal El Potrero. También mencionó el hospital del Bicentenario, de Gualeguaychú, que está en la última etapa. “Remodelamos y refaccionamos la gran mayoría de los hospitales en la provincia y estamos construyendo 20 nuevo centros de salud”, agregó.Por otra parte, el mandatario entrerriano mencionó que “hay un candidato a gobernador que no es de esta provincia y que, desprevenidamente, dice que no hay salud pública. Entonces quiero recordarle que la salud pública está en estas obras y, más importante aún, en nuestro personal. Nuestros médicos, nuestras enfermeras y todas las personas que trabajan a diario en materia de salud. A ellos y a ellas, la mejor forma de agradecer su trabajo es dando las categorizaciones y la estabilidad que hemos brindado en la provincia”.En ese sentido, Bordet recordó que desde la oposición “nos han criticado por la estabilidad que brindamos a las y los trabajadores, porque lo que hicimos fue cumplir con derechos”. “Porque en la esencia de nuestro movimiento, siempre están primero las personas, y los trabajadores son intocables. No los dejaremos abandonados para que venga un gobernador y los deje cesantes, como ocurrió otras veces con las Leyes 8.706 y 9.235. Por eso brindamos estabilidad”, insistió.Asimismo, se refirió a “la alegría del acceso terminado para Santa Elena”, y ponderó que “es una ciudad que está a la vanguardia en la provincia, donde el turismo crece continuamente”.En referencia a la estabilización de la barranca, el gobernador mencionó que es un proyecto que se realizará “con financiamiento mixto, del gobierno provincial y nacional, que es lo que le va a dar sustentabilidad a las y los vecinos de la ciudad”. También mencionó que se está llevando adelante el plan de agua para Santa Elena y que se encuentra en los tramos finales la adjudicación de las rutas provinciales Nos. 1 y 2, con cuatro tramos donde se trabajará en simultáneo y donde está contemplado del acceso a San Gustavo.Por último, Bordet sostuvo la necesidad de consolidar las políticas públicas en las próximas gestiones, y explicó que “la voluntad y la vocación de un intendente tiene que tener el acompañamiento de un gobernador”, y que ese gobernador “tiene que conocer Santa Elena y estar interiorizado de los problemas de Santa Elena”.También puso en valor el trabajo del diputado provincial Sergio Castrillón, al igual que intendentes de diversas localidades del departamento.“En La Paz tenemos que consolidar todo lo que se ha hecho, y fundamentalmente que podamos ir por mucho más en la provincia de Entre Ríos”, añadió.Por su parte, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, mencionó: “En mi trayectoria política me ha tocado inaugurar cientos de obras, pero la inauguración de este hospital modular me causa emoción. Aquí vamos a cuidar la vida de nuestros co-poblanos. Quiero agradecer al gobernador por la decisión de que se construya este hospital modular en nuestra localidad, que fue elegida entre otros pedidos”.Valoró la tarea de su equipo de trabajo y al personal, los directivos y la cooperadora del hospital “que trabajaron para que esto sea posible”. Recordó que el hospital se construyó en 1950, bajo la gobernación de Héctor Domingo Maya. “Eran dos salas, y en 1990, después de 40 años, comenzamos a mejorar las instalaciones”.“Tenemos la camiseta puesta de nuestro pueblo”, resaltó y luego expresó su agradecimiento a los gobiernos nacional y provincial por el apoyo brindado.En relación a la inauguración del tramo de la ruta provincial Nº 48, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo: “Invertir en infraestructura vial es priorizar el desarrollo. Los entrerrianos sabemos que las rutas y los caminos son esenciales para que nuestra producción llegue a todo el país y el mundo, para que más argentinos vengan a conocernos y disfrutar de la belleza y tranquilidad de ciudades ribereñas como Santa Elena y, a través del turismo, crezca el empleo. Ese es nuestro modelo de provincia: invertir en infraestructura para ir por más producción y trabajo en cada localidad de Entre Ríos y nuestros gurises se puedan desarrollar en su lugar, sin necesidad de emigrar”.En tanto, sobre la inauguración del Centro Modular, Bahl, afirmó: “Los entrerrianos sabemos que en nuestra provincia no necesitamos ajuste. Lo que necesitamos es más inversión en salud, en educación, en rutas. En hospitales como este, porque esa es la única manera de crecer y generar arraigo a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos. Eso es lo que viene haciendo nuestro gobernador y lo que vamos a seguir haciendo nosotros en cada pueblo y en cada ciudad. Nuestra propuesta es ir por más para Entre Ríos. Nuestra propuesta es transformar la provincia hacia adelante, y no en cambiar para atrás”.El Centro Modular Sanitario anexo al hospital Santa Elena es una estructura modular modelo B con 655 metros cuadrados, lo cual fortalecerá la infraestructura sanitaria en salud, para la atención de la localidad y zonas aledañas del departamento de La Paz.El nuevo espacio, que permitirá concentrar las consultas ambulatorias, demandó una inversión de más de 270 millones de pesos. La etapa de montaje fue financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. A su vez, la construcción de la platea para dicho montaje y las obras complementarias fueron ejecutadas con financiamiento provincial, alcanzando una inversión de más de 22 millones de pesos.Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Mecall SRL, dando lugar a la generación de 50 puestos de trabajo.