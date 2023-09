Los candidatos a vicepresidente debatieron y expusieron sus propuestas

Intervención de Rossi

Los candidatos a vicepresidente de las cinco fuerzas políticas que competirán en las elecciones presidenciales del 22 de octubre debaten este miércoles por la noche por primera vez, convocados por el programa "A dos voces" en el canal de cable Todo Noticias (TN).Agustín Rossi (Unión por la Patria), Luis Petri (Juntos por el Cambio), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Florencio Randazzo (Hacemos por nuestro país) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) -los compañeros de fórmula de Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, respectivamente- debaten desde las 22 en los estudios de TN, bajo la conducción de los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.El candidato a vicepresidente Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, abogó por un modelo de "crecimiento con inclusión social", y advirtió que "el otro camino es del odio y el ajuste", en referencia a la oposición.Al participar del debate de candidatos a vicepresidente del canal TN, Rossi señaló que un eventual gobierno de Sergio Massa se enfocará en los "derechos de los trabajadores, las mujeres y los derechos humanos"."Crecimiento económico con inclusión social", resumió y abogó por que "los chicos crezcan en un ambiente seguro y cálido".UxP se enfocará en "más universidades para nuestros jóvenes y fortalecer a los empresarios"."El otro camino es del odio y el ajuste, los que dicen que Argentina es un país de mierda".También destacó que Massa, como ministro de Economía, "eliminó el Impuesto a las Ganancias" y se empezó a "devolver la totalidad del IVA a los productos de la canasta básica".También señaló que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, "no vive" en el país, después de que la dirigente libertaria cuestionara los niveles de empleo."Llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo", destacó Rossi.Y señaló que "los candidatos de derecha y ultraderecha no van a hablar de trabajo".La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, afirmó que busca "hablar de lo que le interesa a la gente", acusó a los otros cuatro postulantes de "vivir del Estado" y tener ideas que "atrasan", y afirmó que "son una imitación y una copia".Villarruel destacó su rol como presidenta de la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) y marcó: "Vine a hablar de lo que le interesa a la gente, que Argentina no sea un país donde te matan por un celular y no tenés más expectativa que exilitarte o recibir una limosna cuando te jubiles".Además, consideró que "los otros cuatro candidatos viven del Estado, sus ideas atrasan y son una imitación y una copia de nuestras ideas".La compañera de fórmula de Javier Milei, durante el eje del debate "Economía, inflación y trabajo" marcó que "Argentina tiene que ajustar el gasto público, reducir el déficit y frenar la emisión monetaria"."Es difícil tener un trabajo formal, contratar y ser contratado. El Estado demoniza la iniciativa privada y desalienta tener un trabajo formal. Las pymes están destruidas, el 43% de las cargas las asumen los que dan trabajo", expresó.El candidato a vicepresidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, sostuvo que "para terminar con la inflación primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza y poner palos".Al participar del debate de candidatos a vicepresidente del canal TN, Petri abogó por tener un "presupuesto sin défecit, que ajuste a la política, un banco central independiente, sin cepos que terminen siendo un cerrojo".Por eso señaló, en línea con la candidata Patricia Bullrich, que "para terminar con la inflación primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza y poner palos".Para Petri, "la crisis tiene solución" y es "orden", para que la gente "pueda ir a trabajar y no lo impidan 50 tipos en un piquete, sin paros ni adoctrinamientos en las escuelas y para que el sueldo valga".También para que la sociedad "no tenga miedo que la roben o la maten por un celular"."Es indignante ver cómo el kirchnerismo defiende a delincuentes".También señaló que el krichenrismo "está rifando el futuro de los argentinos" con la eliminación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, por "privilegiar a los jerarcas sindicales"."No sólo están regalando electrodomésticos", cuestionó, al rechazar el sistema de sorteos de AFIP para incentivar el uso del posnet y la tarejat de débito.El candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, ponderó la propuesta de reducir la jornada laboral a seis horas de su fuerza, valoró que continuarán "peleando por Memoria, Verdad y Justicia", y consideró que la izquierda es la única que no está "sometida" al FMI.Así lo planteó al exponer en el debate de los postulantes a la Vicepresidencia realizado por el programa "A dos voces" en la señal informativa Todo Noticias (TN)."Tengo el orgullo de acompañar a Myriam Bregman, una incansable luchadora en los derechos de las mujeres, abogada en los juicios contra los genocidas, que del otro lado estaba (Victoria) Villarruel", destacó del Caño, compañero de fórmula de Bregman.El candidato cruzó a la candidata vicepresidencial de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, quien había acusado a los otros cuatro postulantes de vivir durante varios años del Estado."Nuestras listas están llenas de laburantes y no de negacionistas como vos", replicó.El diputado nacional del FIT pidió por un "aumento (salarial) de emergencia" para combatir los aumentos de precios y sentenció: "Los salarios siempre tienen que estar por encima de la inflación"."Hay que ajustar a las empresas que matan con los tarifazos, a las grandes empresas de alimentos que te remarcan y aumentan todos los días, a los bancos, todos eso que ganaron fortunas", resaltó.En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró: "Todos estos candidatos están sometidos al FMI. Nosotros no, no somos ni cómplices ni sometidos"."Hay muchos trabajadores informales, venimos insistiendo con una propuesta que es de avanzada: proponemos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, sin rebaja salarial", indicó sobre la propuesta.El candidato vicepresidencial de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, consideró hoy que "el principal problema" de Argentina es la inflación, pidió terminar con la "maldita grieta" y destacó que la "política solamente sirve para resolver los problemas de la gente", durante el primer debate nacional convocado por el programa "A dos voces" en el canal de cable Todo Noticias (TN)."Juan Schiaretti propone la posibilidad que la Argentina salga del estado de crisis en la que se encuentra", destacó Randazzo sobre su compañero de fórmula, al que consideró como "el mejor candidato".El legislador consideró que la "política sólo sirve si es capaz de resolverle los problemas de la gente" y ponderó que Hacemos por Nuestro País es "la única fórmula federal".Para Randazzo, "la inflación es el principal problema" de Argentina y el "peor impuesto que se le puede cobrar a una persona o a una empresa".El candidato vicepresidencial manifestó que "una vez resuelta" la inflación se debe "trabajar en un plan de desarrollo" y "primero trabajar sobre los factores de la producción"."La Argentina puede aumentar la productividad y la competitividad, tiene que poder competir en el mercado internacional", evaluó.En un cruce con el resto de los candidatos, exhortó: "Terminemos con la maldita grieta que no nos ayuda a salir a la Argentina".Sobre el Estado, consideró que "interviene para brindar los servicios esenciales" que necesita la población."Si el Estado está ausente se profundizan las desigualdades, nosotros queremos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario", destacó.