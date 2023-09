Rogel: “La competencia debe ser por quién está a favor del pueblo, no en contra"

Fabián Rogel, candidato a diputado provincial y dirigente radical, se expresó respecto a la sesión especial que se realizó el martes en Diputados, donde se aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones al Impuesto a las Ganancias.“Los hechos ocurridos en estas horas, en las que se debatió el Impuesto a las Ganancias y su permanencia o no como imposición en el salario a los trabajadores, me dejó un sabor amargo y una reflexión sobre los andariveles por donde debe transitar el futuro de los argentinos y la política”, dijo.En ese marco, señaló que “hasta ahora, durante estos 40 años de continuidad democrática que estamos celebrando este año, la competencia política siempre se ha centrado en ver quién es más progresista y quién está más cerca de los trabajadores y del pueblo. Sin embargo, hoy pareciera ser que la competencia electoral está orientada en quién está a favor de lo que algunos llaman medios concentrados en lugar de estar a favor de lo que necesita la gente”.“Dudar de dar quórum -más allá de quiénes dieron ese quórum esta vez, que es una anécdota- me hace acordar a la discusión que tuvimos cuando fui diputado nacional, y sobre lo que cuento en un libro que escribí, respecto a si dar o no quórum y votar a favor o no de la reestatización de YPF. Dudar de qué lado estar en aquella oportunidad, más allá de la forma en que el gobierno de entonces hizo las cosas, resultó muy extraño, siendo que nosotros, los radicales, establecimos la creación de YPF y la nacionalización de los recursos”, recordó.Ahora, “más allá de que el peronismo y Massa lo hagan por oportunismo electoral, dudar de qué lado estar frente a la discusión de retirar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, me parece muy patético”.“Dejarse correr por Milei, que quiere la desaparición del Estado para que se lo apoderen los capitales concentrados, como ocurrió con en la época de Menem, y coincidir inclusive con esas políticas, es un retroceso”, consideró.Nosotros “debemos estar del lado de la grandeza de la Patria, del crecimiento y de la producción. Porque lo que nos hará libres será la posibilidad de incrementar la producción y multiplicar el trabajo genuino, a la vez de lograr que quienes viven de un plan, después de 20 años, se liberen de ese karma. Esto se logrará en la medida en que podamos crecer. Por eso, dudar de qué lado estar frente a la posibilidad de quitar un infame impuesto del salario de los trabajadores, como es el Impuesto a las Ganancias, me da la sensación de que reina una gran confusión. Nosotros debemos estar del lado de los que más necesitan”.