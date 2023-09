Frigerio: “La principal demanda de los entrerrianos es trabajo y seguridad”

La campaña para los últimos 30 días

fue el candidato que le ganó la interna a Gobernación a Pedro Galimberti en el pasado mes de agosto. A solo 30 días para el cierre de la campaña electoral, el candidato de Juntos por Entre Ríos visitó, que se emite por, para comentar cómo seguirá su trabajo por estos días.En primera instancia, comentó la agenda que tuvo este miércoles: “Estuvimos recorriendo barrios con muchas carencias y después estuvimos en el centro. Soy un eterno agradecido del recibimiento de los vecinos en un momento tan difícil que viven los argentinos y la provincia”. En ese marco, tuvo diálogo con algunos comerciantes que le dijeron que “nunca tuvieron una situación como esa”, haciendo alusión a la situación económica.En este sentido, el candidato de Juntos por Entre Ríos manifestó que “estarán cerca de la gente y transmitiendo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. La gente se cansó del verso, necesita precisiones y conocer a los equipos. Hemos venido presentando nuestras propuestas incluso desde las PASO y lo vamos a seguir haciendo.”.En cuanto a uno de sus objetivos en caso de ser elegido Gobernador, propuso que “volvamos a poner a Entre Ríos como tercer destino político de la Argentina y en el mediano y largo plazo, por qué no soñar con ser el primer destino turístico por nuestra ubicación geográfica, las bellezas naturales y la calidad humana”. En ese sentido, recalcó que en la actualidad estamos “en el quinto o sexto lugar.“Lo importante son las medidas que estamos proponiendo para volver a ser un lugar de visita en el más alto nivel de los argentinos. Para eso hay que medidas concretas, hay que laburar y transformar la realidad”, añadió el político.Sobre las críticas que reciben de parte del oficialismo, Frigerio respondió: “Hace 20 largos años que gobiernan la provincia. No quiero tener la potestad de decir todo lo que hay que hacer. Que lo hagan si es para el bien de la gente. A mí no me molesta. Lo que no se puede hacer es 20 años de inacción, de apatía, de desidia”.Acerca de los pedidos de los entrerrianos, comunicó: “. Necesitan que haya trabajo de calidad, entre los trabajadores, las pymes, los productores”. Asimismo,y se impactó por una imagen: “Las viviendas en Paraná están todas enrejadas. Los delincuentes tienen que estar tras las rejas, no la gente”.Otra de las explicaciones que garantizó el político es cómo llevar adelante las medidas que tiene por delante: “Con un programa detallado para cada una de las cuestiones que afecta la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, la cuestión económica. Si nosotros queremos generar empleo también tiene que ser la principal preocupación de los políticos. ¿Cómo se hace esto? Transformando esta realidad bajando los impuestos. Explicamos que vamos a comenzar con los más distorsivos como Ingresos Brutos”. En esa medida, expuso que esto “no lo podemos hacer de un día para el otro”.También recordó todas las trabas burocráticas que existen en la provincia “para facilitarle la vida al que quiere invertir y generar trabajo”. Por ese motivo, precisó que el objetivo principal de su gobierno es que “tenemos que hacer un cambio cultural”.Además, Frigerio mencionó que tipo de Estado entrerriano priorizaría en caso de asumir el 10 de diciembre de 2023: “También volvió a recalcar que la fomentación y creación de empleo “debe ser la preocupación prioritaria de los funcionarios del gobierno”.Tras recibir media sanción en Diputados en la noche del martes, el ex ministro del Interior comunicó su postura ante esta resolución: “Antes que nada, quiero que defiendan a nuestra provincia. Quiero que nuestros gobernantes defiendan a las provincias. 86 mil millones de pesos le cuesta a los entrerrianos”.Además, Frigerio argumentó que “la provincia está nuevamente con déficit fiscal. Era, supuestamente, el gran logro de esta gestión. Lo perdieron por la elección. Por el miedo a perder la elección, perdieron el equilibrio de las cuentas públicas”.“Bajar los impuestos sin bajar los gastos, es engañar a la gente. A nivel nacional, es generar más inflación. Esto que pasó ayer con esta medida irresponsable a pocas semanas antes de irse, pone a la Argentina al borde de la hiperinflación”, sostuvo.En el cierre de la entrevista, Frigerio invitó a votarlos en octubre: “Estamos ante una oportunidad única de cambiar esta realidad, de salir de esta misma historia de 20 años gobernados por los mismos sin resultados”. Además, añadió: “La Argentina puede crecer, si aprovecha las oportunidades, nosotros podemos cambiar como provincia, podemos crecer y volver a ocupar un rol protagónico en la Argentina como ocupábamos un siglo atrás”.Por último, esquivó hablar del fenómeno de Javier Milei –ganador de las PASO en las presidenciales y tercera fuerza en Entre Ríos-. Por otro lado, puso su enfoque en “lograr convencer a la gran mayoría de los entrerrianos que damos para mucho más y tenemos que soñar en grande”.”, cerró.