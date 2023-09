Casaretto: "Tenemos autoridad para plantear ahora bajar Ganancias para 800.000"

Política Massa se mostró satisfecho con la media sanción a ley de cambios en Ganancias

El proyecto de Ley de eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. "Nosotros sancionamos leyes para que 1,6 millones de trabajadores dejen de pagar el impuesto. Tenemos la autoridad para plantear ahora bajarlo para otros 800.000 argentinos", enfatizó Casaretto."Creo que hoy es un día muy importante para este Congreso, porque estamos tratando una ley en beneficio de los trabajadores argentinos. Hoy, 800.000 trabajadoras y trabajadores de la Argentina que pagan impuestos a las ganancias van a tener un beneficio directo" resaltó al tiempo que agradeció el Movimiento Obrero Organizado, la CGT, la CTA, de la CTA Autónoma."Esto es una medida de estricta justicia social porque los trabajadores que hoy pagan ganancias van a dejar de hacerlo luego que nosotros votemos esta ley", remarcó.Y destacó: "En este periodo de gobierno, nosotros sancionamos tres leyes aumentando el mínimo no imponible de ganancias y liberando a cientos de miles de trabajadores de pagar impuestos a las ganancias. También se firmaron seis decretos en uso de las facultades delegadas subiendo los mínimos no imponibles".En ese sentido resaltó: "Sergio Massa vienen luchando y trabajando para darles beneficios a las y los trabajadores argentinos. En casa una de las normas dónde se bajó el impuesto está la firma de él. Y, a su vez, se comprometió a eliminar la cuarta categoría y hoy la sancionamos".Durante su alocución, Casaretto comentó que "algunos plantean que si nosotros tomamos una medida en favor de los trabajadores, esto va a generar emisión y esto va a generar inflación. Y el criterio es totalmente inverso" enfatizó y agregó: "En la Argentina hay ciertos grupos económicos que obtuvieron una renta extraordinaria remarcando los precios, y lo podemos ver en las cuentas de sus balances. Y ese proceso de inflación erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores y de distintos sectores de ingresos fijos en la Argentina".Y continuó: "De ninguna manera dar aumentos salariales ni bajarle los impuestos a los trabajadores, genera inflación. Lo que estamos haciendo es permitiendo que los trabajadores recuperen parte del poder adquisitivo perdido por el proceso inflacionario", destacó."Hay otros factores que inciden y que no es el nivel del poder adquisitivo de los salarios", señaló el diputado y concluyó: "Como entrerriano y como peronistas, apoyo este proyecto de ley, hoy es un día de fiesta, un día de alegría para todos los trabajadores argentinos".