Massa se mostró satisfecho con la media sanción a ley de cambios en Ganancias

Política Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias

Los puntos centrales de la ley

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que "es una satisfacción porque hace 11 años vengo planteando que este no es un impuesto razonable porque el pago del salario es por una tarea que realiza el trabajador", en relación con la media sanción al aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.Estos son los puntos principales de la iniciativa que impulsa el oficialismo:-Se elimina la cuarta categoría y en su reemplazo se crea un impuesto cedular que establece que sólo pagarán el tributo los ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que actualmente representan alrededor de de $1.770.000 millón, pero llegaría a $2 millones con el ajuste que se debatirá la semana próxima en la reunión del Consejo del Salario.-Ese nuevo gravamen tendrá una alícuota progresiva sobre el excedente, que va de 27% a 35%, y que se actualizará con el valor del salario mínimo dos veces por año.-Así, sólo pagarán Ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con los cálculos oficiales.-La determinación del impuesto se efectuará de la siguiente manera: se considera al comienzo del período fiscal, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del haber mínimo vigente a esa nueva fecha.-El salario anual complementario, o aguinaldo, estará exento del pago del tributo.-El proyecto no incluye a cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes.También se excluyen las pensiones de privilegio y funcionarios políticos.-Para los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, habrá un tratamiento especial.