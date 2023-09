Bordet: “Cumplimos, y eso nos permite entregar viviendas y hacer más”

Celebración, anhelo y agradecimiento

“Cumplimos, y eso nos permite entregar viviendas y hacer más”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet al concretar la entrega de casas a familias de María Grande, junto al intendente Héctor Solari. También firmó contrato para reparar la escuela y realizó aportes a los clubes.También anunció la obra en la ruta provincial Nº 35.El mandatario hizo entrega de nueve unidades habitacionales a familias de esa localidad, firmó un contrato de obra para trabajos en la Escuela Técnica N° 34, entregó aportes a clubes deportivos y realizó el llamado a licitación para rehabilitar un tramo de la ruta provincial 35 y llevar a cabo obras de arte en caminos aledaños."Es una alegría poder compartir un momento tan lindo con nueve familias, que significa ni más ni menos el poder cumplir el sueño del techo propio. Es un derecho constitucional que corresponde y para lo cual trabajamos con fondos provinciales y nacionales, y que buscamos de algún modo compatibilizar en todo el territorio de la provincia”, expresó Bordet.En ese sentido, destacó "la muy buena distribución demográfica”, de Entre Ríos, que tiene 85 municipios, 83 comunas, más de 200 juntas de gobierno. "Si hay viviendas en el territorio, difícilmente las familias tengan que salir a centros urbanos más poblados a buscar otro destino y encontrarlo acá es uno de los objetivos que nos habíamos propuesto. De ahí la importancia de poder tener en cada lugar una obra en materia habitacional", insistió."En los 85 municipios, en casi todas las comunas y en varias juntas de gobierno, estamos construyendo núcleos habitacionales desde el gobierno provincial. Algunos se están inaugurando. No tenemos absolutamente ninguna de las viviendas paradas o detenidas”, remarcó nuevamente.En ese sentido, puso como ejemplo el caso de María Grande: "Hoy entregamos estas nueve viviendas, y licitamos otras nueve, más 22. Hacen un total de 40 viviendas que en esta gestión se llevarán adelante, algunas terminadas y otras que comenzarán", reiteró Bordet.Por otra parte, habló además de la reparación integral que se está haciendo en la ruta 10. "Se hacen dos etapas, esta etapa es de 20 kilómetros". "Era importante poder hacerla y hoy está en plena ejecución. Esto vincula nuestras localidades", acotó."También estamos repavimentando todo lo que es el acceso a Seguí, por la ruta 18. Una necesidad de la zona que me habían planteado”, continuó Bordet y resaltó: “Vamos cumpliendo con todo lo que tenemos comprometido, y algo más siempre surge. Entonces lo tomamos y avanzamos, porque se gobierna hasta el último día de gestión, y se gestiona permanentemente para dar respuestas a las necesidades y requerimientos que tiene nuestra población.En relación a la entrega de aportes, explicó que "los clubes deportivos brindan contención a nuestros jóvenes. Donde hay un club, hay chicos que están haciendo deportes. Donde falta un club, hay chicos que están en el kiosco de la esquina consumiendo sustancias y esto no es bueno. Entonces, hay que ayudar a nuestros clubes, y la mejor forma de hacerlo es con este reconocimiento a la tarea, y con este programa que llevamos adelante desde la Secretaría de Deportes, que nos permite abarcar también todos los clubes de la provincia".Por último, Bordet se refirió al centro de jubilados. Recordó que "también era un compromiso el poder avanzar en materia de obras para que, quienes han trabajado toda su vida, tengan el derecho disfrutar en el retiro y pasar con felicidad los años de descanso después de tanto trabajo"."Las inauguraciones y los aportes también son una oportunidad para encontrarnos, dialogar e iniciar nuevas gestiones. Es parte de la cercanía que buscamos cultivar siempre porque esa es la mejor manera de avanzar con más acciones de gobierno que beneficien a María Grande y contribuyan al desarrollo de Entre Ríos”, concluyó Bordet.En la ocasión, el intendente Solari dio la bienvenida a las autoridades y agradeció las presencias "para inaugurar y entregar estas viviendas que es una demanda permanente de nuestra comunidad". "Es un día para celebrar porque nueve familias mariagrandenses tienen su casa propia", expresó, al tiempo que felicitó a los nuevos propietarios.Por su parte, la directora de la escuela técnica Nº 34, Malvina Galetto, comentó que la obra se viene gestionando hace muchos años y que ya existía un proyecto desde el año 2012 y "ahora se da la posibilidad de lograrlo”.“Debido al aumento de la matrícula el comedor comenzó a resultar un espacio chico y entonces se decidió desglosar el proyecto original y comenzar por la cocina comedor. Es un anhelo de muchos años y a partir de este momento las y los estudiantes van a tener un espacio con todas las condiciones de salubridad, para acceder a un derecho fundamental como es la alimentación", remarcó Galetto.

Presencias

Las viviendas

En tanto, una de las beneficiarias de las viviendas otorgadas dijo: "Queremos dar las gracias a todos los que hicieron posible que podamos tener nuestra casita", e hizo extensivo el agradecimiento "al señor gobernador por esta maravillosa oportunidad. Quiero manifestar nuestra inmensa felicidad por tener nuestro propio hogar".Participaron del acto el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, el diputado provincial, Gustavo Zavallo, el secretario de Deportes, José Gómez; el titular del Instituto de Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy, el director de Formación en Competencias Emprendedoras del Ministerio de Producción, MarceloTisler, además de las familias adjudicatarias y vecinos y vecinas de María Grande.Las nueve unidades habitacionales inauguradas fueron construidas en el marco del programa provincial Primero tu Casa, que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y pertenecen a la Mutual de Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper) en la ciudad de María Grande.Las viviendas fueron ejecutadas por la firma Calaco Construcciones SRL, están ubicadas entre calle Los Inmigrantes, Pío XII y Calle Pública, y demandaron una inversión de 84.313.932 pesos.El conjunto habitacional se compone de nueve viviendas pertenecientes a Maiper y está compuesta por cinco viviendas de dos dormitorios y cuatro de un dormitorio.Cabe señalar que en la oportunidad se entregaron también al intendente los llamados a licitación para la ejecución de las obras María Grande 9 viviendas; y María Grande 22 viviendas, que se ejecutarán en el marco del programa nacional Casa Propia-Construir Futuro, con una inversión de más de 370 millones de pesos.

Contratos, obras y aportes

Trabajos en la ruta provincial Nº 10

En la oportunidad, se firmó del contrato para la ejecución de la construcción de la nueva cocina comedor de la escuela técnica Nº 34 General Enrique Mosconi. La nueva cocina comedor se llevará a cabo en arquitectura modular, comprende un comedor de 900m2 cubiertos, con un espacio destinado a cocina de 18m2 y una galería que conforma una superficie semicubierta de 31,40m2. El plazo de ejecución es de 180 días y el monto de inversión es de 47.393.294 pesos. La construcción estará a cargo de la empresa Supermov S.A.Por otro lado, se entregó al intendente de Seguí, Gerardo Heberlein, el llamado a licitación para la obra de rehabilitación de la ruta provincial 35, desde ruta nacional 18 hasta esa localidad; y obras de arte en caminos aledaños, tramo ruta nacional 18-Seguí, distritos Espinillo, Quebracho, departamento Paraná, que cuenta con un presupuesto oficial de 292.570.390 pesos.Asimismo, se entregaron aportes a la municipalidad de María Grande, uno para la organización de una nueva edición del Rally; y otro en el marco del programa Entre Ríos Deporte, para compra de indumentaria para el desarrollo de talleres municipales de deportes.Recibieron también aportes, en el marco del programa Entre Ríos Deporte para mejoras edilicias en las instituciones, el club Atlético María Grande y la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona. Por su parte, el club Litoral de María Grande recibió un aporte en el marco del programa Clubes en Obra.También se otorgó aportes la municipalidad de El Pingo, uno para la construcción de un tinglado en el polideportivo municipal de esa localidad y otro en el marco del programa Entre Ríos Deporte para la compra de materiales deportivos. El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de María Grande y la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (para reformas edilicias en su sede) fueron otras de las instituciones que recibieron aportes.Como parte de la actividad, el gobernador Bordet, junto a la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, recorrió la obra de rehabilitación de la ruta provincial 10 en inmediaciones de María Grande, la cual se ejecuta con fondos del gobierno provincial, con el fin de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad a lugares turísticos de esa ciudad, como las termas y el centro de recreación Interlagos.Los trabajos, cuyo monto de contrato es de 2.800.000.000 pesos, se ejecutan sobre una extensión de 15 kilómetros e incluyen la mejora de cinco obras de arte en la zona. El plazo de ejecución es de 18 meses.