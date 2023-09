Diputados buscan aprobar el proyecto de reforma de Ganancias en sesión especial

Video: Diputados buscan aprobar el proyecto de reforma de Ganancias

Debate intenso

Con el apoyo del candidato libertario Javier Milei, el oficialismo en Diputados se asegura esta tarde la media sanción al proyecto que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que envió la semana pasada el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. Ayudaron a conseguir el quórum cuatro diputados de Evolución, la fuerza radical de Martín Lousteau.El bloque oficialista que conduce Germán Martínez logró arrancar la sesión gracias al aporte de los libertarios Milei y Victoria Villarruel; los bloques de izquierda y los provinciales de Río Negro, Misiones y Neuquén. También dieron quorum los bonaerenses Graciela Camaño, Alejandro Topo Rodríguez y la cordobesa Natalia De la Sota; Claudio Vidal (Santa Cruz) y Felipe Alvarez (La Rioja).El bloque de Evolución, que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, se partió y aportó cuatro diputados claves para el quorum: Emiliano Yacobitti, Marcela Antola; Gabriela Brower y Danya Tavela. Pese a que se sentaron en sus bancas antes del arranque de la sesión, el bloque anticipó que votará en contra del proyecto promovido por Massa.Desde Evolución explicaron que los cuatro radicales se sentaron en sus bancas porque el oficialismo ya tenía asegurado el quorum en el recinto con el aporte de los aliados y de Milei. “Era abstracto”, se justificaron. Lo cierto es que dentro de Juntos por el Cambio la actitud de los cuatro legisladores de Evolución no cayó en gracia. “Es el pacto que tienen con Massa”, deslizaron, en alusión a los fondos que desde el Ministerio de Economía les viene girando a las universidades comandadas por Evolución.El resto de Juntos por el Cambio no aportó para el quorum en el recinto, como tampoco lo hicieron los cordobeses que responden a Juan Schiaretti y el socialismo santafecino. Los legisladores de JxC argumentan que la iniciativa, a la que califican de “electoralista” e “irresponsable”, profundizará el rojo fiscal (según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley sería de 0,83% del PBI) y que, por tratarse de un impuesto coparticipable, provocará una caída en los ingresos que se giran a las provincias.En cambio, Milei anticipó que votará la iniciativa enviada por Massa. “Voy a a votar que siempre se bajen los impuestos. No me importa ningún cálculo político. Que digan lo que quieran, pero los impuestos hay que bajarlos”, dijo el candidato presidencial, en una presentación ante empresarios que realizó en el Club del Petróleo. Milei bajó el recinto con Victoria Villarruel, indicóEl proyecto enviado por Massa tiene como objetivo gravar los ingresos que superen un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles “conforme el monto que esté vigente al 1° de octubre de 2023″. Según estimó el Ministerio de Economía, esto equivaldría a $1.770.000. Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%, porcentaje que se va a aplicar sobre el excedente de los 180 salarios mínimos, vitales y móviles.De aprobarse, solo 88.000 contribuyentes quedarían sujetos al impuesto, “lo que representa menos del uno por ciento (1%) del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones”, afirma el texto. La propuesta también detalla cambios en varios artículos de la ley vigente, incluyendo excepciones para ciertos cargos públicos y directivos de empresas, así como nuevas escalas de tributación basadas en salarios mínimos.Afuera del recinto, los gremios enrolados en la CGT y en las dos vertientes de la CTA activaron una movilización de apoyo a la medida que impulsa el oficialismo.Una vez que arrancó el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, defendió la iniciativa y le reprochó a Juntos por el Cambio que no apoye esta rebaja en Ganancias. “No podemos olvidarnos que fue promesa y eje de campaña de gobiernos anteriores, promesa que no solo no se concretó sino que (durante la gestión de Mauricio Macri) se elevó la cantidad de trabajadores alcanzado por el impuesto -enfatizó Heller-. En 2015 el 10% de los trabajadores asalariados pagaba el impuesto; en 2019, 2,5 millones de asalariados quedaron alcanzados.”“Hemos escuchado en el debate que esta era una medida electoralista. ¿Qué quiere decir medida electoralista? ¿Qué es buena para la gente? En buena hora. Se trata de eso, ¿no?”, acicateó.Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace le respondió a Heller. “Es de una absoluta irresponsabilidad que, sobre la finalización de este gobierno, se avance en una reforma tributaria que impactará en el próximo y profundizará el déficit fiscal en la Argentina. Es electoralista porque en cuatro años de gobierno nunca presentaron una reforma tributaria. Aumentaron 20 impuestos sucesivamente e incrementaron la presión fiscal”, enfatizó.