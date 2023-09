Bordet: “Poder hacer estas obras habla del amor que representa una provincia"

Política Inauguraron la rehabilitación del acceso a Don Cristóbal Segunda

El gobernador, Gustavo Bordet, inauguró en Don Cristóbal 2º, departamento Nogoyá, el acceso a la comuna desde la ruta provincial 32, la reconstrucción de calzada y obras de arte. También la residencia estudiantil en la escuela agrotécnica Nº 49 Crucero General Belgrano y anunció obras.Al llegar a la localidad, el mandatario –que estuvo acompañado por el intendente de Paraná, Adán Bahl, y la vicegobernadora, Laura Stratta–, fue recibido por el presidente comunal Víctor Fernández. "Es un gusto poder compartir este momento tan lindo con todos los vecinos y vecinas de Don Cristóbal y con Víctor Fernández presidente de la comuna. Y, por supuesto, con la comunidad educativa de esta hermosa escuela Crucero ARA General Belgrano, donde siempre me es muy lindo venir", expresó Bordet, en el acto que se desarrolló este lunes en la Escuela Agrotécnica de la comuna.Allí, recordó que Don Cristóbal 2º fue el primer lugar que visitó como gobernador, "porque el día después que asumí justo hubo un tornado que había provocado innumerables daños en Don Cristóbal y ahí lo conocí a Víctor Fernández. Era un momento difícil, porque los silos de la cooperativa estaban todos destruidos y nos pusimos a trabajar para reparar los daños que había ocasionado el tornado", rememoró, y agregó: "Esa fue la oportunidad para venir acá, a la escuela, donde en ese momento la rectora me planteó las necesidades que tenía la escuela porque pronto se iban a cumplir los 100 años y que se necesitaba tener refuncionalización, que se necesitaba tener obras que se requerían y nos pusimos a trabajar y efectivamente estuvimos para los 100 años y después estuvimos cuando abrimos los sobres para la residencia, que había sido una demanda que nos había hecho la comunidad educativa".En ese marco, se refirió a la importancia de conocer lugares y del diálogo con los vecinos y expresó: "Yo siempre digo que cuando a alguien le cuentan de una necesidad como esta residencia en Paraná, en el despacho, uno puede relativizar la importancia, pero cuando uno viene acá y le cuentan la necesidad y se lo cuentan en primera persona las chicas beneficiarias de esta obra y cuando ve, recorre y conoce la escuela y toma ahí realmente dimensión de la real necesidad y de la importancia de esta obra, no puede menos que comprometerse y fue lo que hicimos, cumplir con lo que nos habíamos comprometido y por eso créanme que para mí es una alegría muy pero muy grande poder compartir este momento con todos ustedes", resaltó el mandatario.Párrafo seguido, Bordet recordó que en esa oportunidad, el camino a Don Cristóbal 2º estaba muy deteriorado desde la ruta 32 hasta la comuna, "era imperioso tener la reparación" indicó y acotó: "La verdad, que andábamos muy escasos de fondos, pedimos en ese momento al gobierno Nacional que estaba una ayuda, no la conseguimos y cuando el gobierno cambió ahí sí conseguimos el financiamiento para hacer esta obra y pudimos hacerla y terminarla y, a su vez, también el hecho de poder hacer esta obra con financiamiento del gobierno Nacional nos permitió hacer otras obras con financiamiento del gobierno provincial como por ejemplo la repavimentación de toda la ruta Nº 32 en el tramo que va desde Viale hasta la rotonda de Crespo, que complementa también esta obra, y nos permitió acá cerquita también poder hacer la pavimentación desde la ruta Nº 32 hasta la Aldea Santa Rosa y hasta la Aldea San Rafael. Así seguimos con este proyecto para poder ir hasta la repavimentación del otro tramo que falta y mejorar todo el enripiado para llegar hasta Don Cristóbal 1º”, valoró.En ese marco, Bordet dirigió su mensaje a los presentes y expresó: "Quiero decirle a los vecinos que hoy estuvimos conversando del camino que está entre General Ramírez y Don Cristóbal, que también tenemos el proceso licitatorio ya prácticamente listo para iniciarlo y poder dar cumplimiento con esta demanda de muchos productores y de muchos vecinos que necesitan reafirmado y enripiado, y que también es un compromiso que vamos a estar asumiendo y licitando las próximas semanas.""Se trata de poder trabajar como venimos haciéndolo desde el primer día de gestión en cosas que a veces tienen mayor o menor complejidad, pero que nunca son un obstáculo para no llevarlas adelante", expresó.En ese orden, se refirió a la obra del centro de salud que se desarrolla y puntualizó: "Estamos en un grado de avance muy importante y no estaba fácil, porque ahí había un tema dominial que resolver y varias trabas, y lo pudimos hacer”."El hecho de poder hacer estas obras habla del amor que representa una provincia o el lugar donde uno vive, se desarrolla y tiene sus afectos. Por eso es importante conocer, querer y lo que la provincia significa”, dijo, al tiempo que manifestó su deseo de que tras su mandato “haya un gobernador como, Adán Bahl, que conoce esta provincia, que quiere esta provincia y que ya lo han visto acá por Don Cristóbal y lo van a seguir viendo".En ese orden, remarcó que tanto la obra anunciada de "estas 14 viviendas, la obra de desagües pluviales que estamos comenzando forman parte de esta mecánica de trabajo”.Por último, agradeció a toda la comunidad educativa de la Escuela Ara General Belgrano, “por el afecto" al tiempo que hizo referencia a su quinta visita a la localidad: "Uno siempre vuelve adonde lo tratan bien y aquí me han tratado de manera espectacular, así que muchas gracias".Acompañaron también, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la senadora Flavia Maidana; el titular de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; el presidente del CGE, Martín Müller; y la rectora de la escuela Nº 49 Crucero ARA General Belgrano, María Sosa.Luego del acto, el mandatario recorrió la obra del centro de atención primaria de salud ALbert Schweitzer que se desarrolla en la localidad y las viviendas del IAPV, donde se van a construir 14 viviendas más por el programa Casa Propia.Por su parte el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó la importancia de las obras viales en la provincia y expresó: "Invertir en rutas y caminos es ir por más producción y arraigo rural en la provincia. Obras como esta son muy importantes para que lo que producimos llegue a todo el país y al mundo. Pero también garantizan que los vecinos puedan circular seguros diariamente, sin importar el clima. Por eso, donde haya un entrerriano, ahí vamos a estar, invirtiendo en infraestructura vial para que no sólo puedan producir y trabajar, sino también educar a sus hijos y acceder a salud de calidad."Párrafo seguido, se refirió a la importancia de las escuelas agrotécnicas y manifestó: "Estamos muy orgullosos de las escuelas agrotécnicas que tenemos en la provincia. Vamos a continuar invirtiendo en infraestructura educativa como lo viene haciendo nuestro gobernador Gustavo Bordet, fortaleciendo la labor docente, pero también vamos a vincular las escuelas técnicas al mundo productivo, para que nuestras empresas cuenten con mano de obra calificada, que sabemos que es el recurso más importante; y para que nuestros gurises tenga una salida laboral inmediata si quieren trabajar, o lleguen a la universidad con la mejor preparación", concluyó Bahl.Por su parte, el presidente comunal, Víctor Fernández, destacó: "Esta obra significa mucho para Don Cristóbal 2º, pero también para zonas aledañas”, dijo, al tiempo que resaltó la importancia de la obra para la localidad que “cambia con una obra de esta naturaleza, de esta jerarquía. Es todo una obra que ha sido muy bien trabajada y es muy bien recibida por toda la comunidad. Esto va a servir a la producción y al progreso de nuestra localidad”, valoró.En ese marco, la rectora de la escuela, María Sosa, dijo: "Quisiera darle la bienvenida y agradecerle por haber hecho realidad el sueño de muchos. Cuando asistió a los 100 años de la escuela primaria (Nº 60 Crucero ARA General Belgrano), había hecho esta promesa de la residencia y hoy podemos decir que se ha hecho realidad"."Este sueño comenzó con un expediente hace muchos años y hoy me toca a mí la posibilidad de hacerlo realidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron", reiteró.En la oportunidad, el mandatario hizo entrega al presidente comunal del proyecto para la ejecución de la obra reconstrucción de ruta provincial Nº 35. La reconstrucción de calzada, obra básica enripiada y construcción de calzada sumergible tramo ruta provincial Nº 35 a la escuela Nº 96 Francisco Pujato, construcción de calzada sumergible en ruta provincial Nº 35, sobre arroyo El pueblito, que cuenta con un presupuesto oficial de 1.619 millones de pesos. Este proyecto dará continuidad a la obra de acceso a Don Cristóbal 2º desde la ruta provincial Nº 32.También, se firmó el contrato para la ejecución de la obra de desagües pluviales Don Cristóbal 2º, que fue adjudicada a la empresa Gervasio Viola por un monto de 52.032.254 pesos.Además, se anunció que a finales de este mes se efectuará el llamado a licitación para la ejecución de 14 nuevas viviendas para la localidad, en el marco del programa Casa Propia.En la oportunidad el gobernador Bordet hizo entrega de las primeras 16 escrituras de propiedad a familias que residen desde hace muchos años en tierras que pertenecían al gobierno provincial.Dicha entrega se inscribe en el marco del Proyecto de Regularización Dominial, iniciado en la Comuna de Don Cristóbal 2º y trabajado durante años. La Compañía Entrerriana de Tierras se transformó en la herramienta adecuada para que esas familias accedan, mediante un pago mínimo de los gastos de mensura, a la propiedad del terreno que habitan.Serán en total 51 familias que podrán acceder a la regularización dominial de su terreno y se generarán decenas de lotes más, para adjudicar a otras familias de la localidad, en los espacios aún no ocupados, en las próximas semanas, a medida que se cierran los acuerdos necesarios con cada familia.Además de ello, la compañía entregará a la comuna la titularidad del terreno de la plaza, las calles y terrenos para servicios públicos y usos recreativos y deportivos, de la urbanización resultante.La rehabilitación del ingreso a Don Cristóbal 2º demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de pesos aportados por Vialidad Nacional (DNV) en conjunto con la provincia. Se realizó la repavimentación de 18 kilómetros de extensión por ruta provincial Nº 35, desde la ruta provincial Nº 32 entre los departamentos Paraná y Nogoyá. La obra incluyó, además, la colocación y puesta en funcionamiento de un sistema de iluminación en la zona urbana de la localidad para la escuela agrotécnica Nº 49 Crucero ARA General Belgrano y en la intersección en el final del tramo.La residencia estudiantil en esa misma escuela agrotécnica tuvo una inversión de alrededor de 45 millones de pesos. Se construyó un nuevo edificio destinado a la residencia de estudiantes mujeres en virtud del deterioro de la edificación existente. La edificación cuenta con siete dormitorios individuales para ocho estudiantes cada uno, una oficina y dormitorio exclusivo para la preceptora, un grupo sanitario que incluye duchas y vestidor y un sanitario para personas discapacitadas, entre otros espacios comunes. Se incluyó también un espacio común (salón de usos múltiples), con una cocina. La nueva superficie cubierta es de 514 metros cuadrados.