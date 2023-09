Economía del conocimiento: Apoyo económico para empresas que incorporen personal

El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el Programa Insertar que ofrecerá Aportes No Reembolsables (ANR) por un total de hasta $1.200 millones para empresas de la Economía del Conocimiento que incorporen trabajadores.



El objetivo es proporcionar apoyo financiero directo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y, al mismo tiempo, fomentar la creación sostenible de empleo en el sector.



El mecanismo creado por medio de la resolución N°584 de la Secretaría de Economía del Conocimiento prevé reintegrar a las empresas inscriptas un porcentaje de la retribución salarial abonada a los trabajadores recién contratados, a través de Aportes No Reembolsables (ANR), para lo que cuenta con un presupuesto asignado de $1.200 millones.



El total de nuevas contrataciones por provincia está sujeto a la aprobación del Comité Directivo del Fonpec (Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento).



Para acceder a sus beneficios, las empresas privadas deben cumplir con los requisitos establecidos en las bases y condiciones del programa, entre los que se encuentra la acreditación de nuevas contrataciones de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa, y que desempeñen sus tareas en las provincias correspondientes y durante las fechas especificadas.



Massa hizo el anuncio desde Silicon Misiones (ubicado en la ciudad de Posadas), un clúster donde participan empresas de base tecnológica, universidades e institutos públicos y privados, acompañado por el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador Carlos Omar Arce, y el secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi.



En la ocasión, el candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) destacó: “Silicon Misiones representa uno de los faros de la Argentina que tenemos que construir. Es la convergencia entre la inversión pública, el talento de los jóvenes y las empresas del sector privado”.



El jefe del Palacio de Hacienda agregó que “la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial están cambiando el mundo del trabajo a una velocidad enorme".



"Si no asumimos desde el Estado y desde la inversión pública, con una mirada de largo plazo, la responsabilidad de innovación en la gestión y de donde invertimos los recursos en materia educativa, lo que vamos a estar haciendo es tirando la plata a la basura", señaló.



En el mismo sentido, Massa completó: "Esta es plata bien invertida, no sólo porque está asociada al trabajo del futuro de nuestros jóvenes, sino porque está vinculada a la construcción de éxito en la salida laboral de los pibes que eligen carreras cortas vinculadas a la tecnología y que entran a realizar su experiencia en el mundo del trabajo”, concluyó.



Por su parte, Cheppi dijo que “hoy presentamos el primer convenio del Programa Insertar, un fondo de $1.200 millones, y en este caso $120 millones para la provincia de Misiones, que van a pagar seis meses de salario a cada joven que sea tomado por empresas pyme locales".



"Buscamos que las empresas se animen a incorporar tecnología e innovación en sus procesos, porque el desafío no es sólo exportar nuestro trabajo al mundo sino vincular la economía del conocimiento a la industria tradicional”, añadió el funcionario.



El programa Insertar tendrá una duración limitada y cada cupo otorgará un ANR que abarca hasta seis pagos mensuales consecutivos, con fecha de corte en julio de 2024.



Los Gobiernos provinciales que deseen unirse a la iniciativa deben presentar una solicitud de adhesión ante la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, conforme a las bases y condiciones establecidas.



Para más información la Secretaria puso a disposición el link argentina.gob.ar/economia/conocimiento.