Siete candidatos compiten por la gobernación en Chaco este domingo

Cerca de un millón de chaqueños votan este domingo en las elecciones provinciales que tendrá como principales competidores al gobernador Jorge Capitanich, quien busca su reelección como candidato del Frente Chaqueño, y el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero.



Según el Tribunal Electoral chaqueño un total de 998.377 electores locales y 878 extranjeros, que en total representan el 2,83% del padrón nacional, pueden sufragar este domingo en 3.000 mesas distribuidas en 366 escuelas de la provincia.



En estos comicios, los chaqueños eligen gobernador, 16 diputados provinciales, intendentes y concejales de 67 municipios con excepción de las localidades de Resistencia, Makalle y Quitilipi que celebrarán sus elecciones municipales el 5 de noviembre.



Los principales candidatos cerraron el jueves sus campañas, con caminatas, actos y caravanas.



El gobernador Capitanich realizó una caminata en la ciudad de Barranqueras, una actividad que compartió con la intendenta y candidata a la reelección por ese distrito, Magda Ayala.



En esa localidad cercana a la capital provincial, Capitanich convocó a los “radicales desencantados” con el PRO y a los “compañeros peronistas” a dar un “voto útil” en la compulsa del domingo.



Por su parte, el candidato de Juntos por el Cambio Leandro Zdero cerró su campaña con una conferencia de prensa en el Centro Cultural Nordeste, de la capital chaqueña, acompañado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ambos dirigentes de la UCR.



Zdero también encabezó a la tarde una caravana por la ciudad de Resistencia, acompañado de su candidata a vice Silvana Schneider, donde afirmó que “el cambio es ahora” y llamó a “dar vuelta la página con mucha fe y entusiasmo”.



En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) locales del 18 de junio, el gobernador Capitanich resultó el postulante más votado a nivel individual, mientras que la alianza opositora de Juntos por el Cambio resultó el espacio que mayores voluntades cosechó en esos comicios.



En este sentido, la coalición gobernante Frente Chaqueño obtuvo el 37,3% de los votos y Juntos por el Cambio alcanzó un 42,41% de los sufragios.



En la interna del oficialismo, Capitanich se impuso con comodidad sobre Walter Espinoza, que logró sumar apenas 1.397 votos, mientras que en la disputa entre las listas de JxC, Zdero obtuvo 127.006 votos y su contrincante Juan Carlos Polini recibió 108.002 votos.



En tanto, en las PASO nacionales, el Frente Unión por la Patria, del cual el oficialismo provincial forma parte, ganó la elección con el 34,3% de los votos (221.176 votos), siendo una de las 5 provincias que logró retener el oficialismo nacional.



Le siguió en cantidad de votos para la categoría presidente La Libertad Avanza de Javier Milei con 183.705 votos (28,48%), mientras que, en tercer lugar quedó JxC con el 26,23% de los votos (169.131 sufragios).



Con estos resultados, el oficialismo provincial llega a la elección del domingo con expectativas renovadas tras el revés que experimentó en las primarias locales.



Chaco es una de las cuatro provincias que tienen segunda vuelta, y, en el caso de que el ganador no alcance el 45% de los votos o si alcanzara el 40% y no llegara a obtener una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, habría ballottage el 8 de octubre, dos semanas antes de las presidenciales.



.

Las elecciones PASO provinciales de junio, estuvieron signadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por el cual continúan detenidos su esposo, el joven César Sena y los padres de este último, los candidatos a legisladores Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos dirigentes sociales de Chaco.



En este sentido, autoridades de las fuerzas de seguridad provincial explicaron el viernes que “la Ley Electoral de la Provincia excluye a las personas privadas de su libertad a votar. Por lo tanto, los detenidos por el caso Strzyzowski, no votaron en las PASO y tampoco lo harán en las elecciones generales”. Siete candidatos compiten por la gobernación Además de Capitanich y Zdero se presentan entre los candidatos peronistas, la Corriente de Expresión Renovada (CER) con el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, como candidato a gobernador acompañado por Lidia Viviam Polini, mientras el exgobernador interino (2013-2015) Juan Carlos Bacileff Ivanoff se postuló por el Frente Integrador junto a César Picón como vice.



El justicialista Domingo Peppo, que se había presentado en las PASO por el Frente Unidos por la Gente, bajó su candidatura en agosto y acompaña la lista del actual gobernador.



Por otra parte, Alfredo “Capi” Rodríguez se presenta en Chaco como candidato a gobernador por el espacio La Libertad Avanza, aunque el partido que encabeza Javier Milei a nivel nacional comunicó el viernes que “no apoya a ninguno de los candidatos que competirán el domingo en las elecciones provinciales y municipales" chaqueñas.



Otra de las propuestas es la de Libertarios en Acción, que encabezan Rubén Galassi y Marta Viviana Kassor, mientras por el Partido del Obrero (PO), se postula César Germán Báez junto a Samanta Ariela Salas.