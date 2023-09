Bordet, Lammens, Piaggio y Bahl inauguraron obras en complejo de Gualeguaychú

Inauguraron las obras de restauración y puesta en valor que se hicieron en La Delfina, en el Parque Unzué de Gualeguaychú, donde también fue presentada la puesta en valor del edificio principal del lugar, que pasará a ser un centro de interpretación donde se exhibirá en forma museográfica el patrimonio cultural y natural de la región.“Esta es una de las obras que el ministerio de Turismo ha desarrollado a través del programa 50 Destinos, y que trabajamos en Victoria y Paraná, porque son obras que ponen en valor a lugares y centros turísticos, como La Delfina, un edificio que estaba en ruinas y necesitaba ser recuperado porque es un emblema para la ciudad”, ponderó ael gobernador Gustavo Bordet. Y agregó: “Hoy podemos tener este hermoso Centro de Interpretación, que genera para una ciudad turística como Gualeguaychú un plus más en este hermoso lugar que es el Parque Unzué”.El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, por su parte, agradeció a Bordet y a Piaggio por recibirlo una vez más en Entre Ríos; de hecho, recordó el lanzamiento del programa Pre Viaje que se concretó en Paraná. “Entre Ríos se constituyó en uno de los destinos más elegidos en las cinco ediciones del Pre Viaje y ha tenido una revolución en términos turísticos, por la cantidad de ocupación y de empleos generados”, ponderó.Y agregó: “Hasta 2019, el ministerio promocionaba los destinos, pero nosotros decíamos que había que estimular la demanda, lo que hicimos de manera exitosa con Pre Viaje; apuntar al desarrollo a través de obras de infraestructura para que Argentina se consolide como un gran destino turístico, y de las más de 230 obras en todo el país, 12 se hicieron en Entre Ríos”.En relación al Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina”, en Gualeguaychú, el ministro repasó que la obra le fue planteada por el intendente Piaggio, “al mostrar el lugar que estaba abandonado, su entorno, y me decía la idea de construir un centro de interpretación que cuente sobre el ecosistema, la flora y la fauna del lugar, para rescatarlo y ponerlo en valor arquitectónico”.“Muchos de los programas del ministerio están vinculados a que los privados inviertan y hoy tenemos un record absoluto en términos de inversión turística por parte del sector, al que acompañamos con créditos de Banco Nación, porque tenemos una crisis de éxito: hay muchos turismos en el país y los lugares no tienen capacidad hotelera, porque lo que hay que desarrollar nuevos hoteles y más infraestructura”, fundamentó Lammens en relación a la gestión desarrollara al frente de la cartera de Turismo.Y continuó: “Lo que nos faltaba para coronar la gestión era recuperar el turismo receptivo que, con la pandemia, por la restricción de la movilidad, era el gran desafío. Ya lo logramos y, desde hace cinco meses consecutivos, tenemos más turistas que en 2019, vamos a terminar el año con números por encima de 2019 y Entre Ríos también tiene mucho que ver en ese crecimiento, sobre todo, con turismo uruguayo y de otras partes del mundo, porque es un centro termal muy reconocido”.En la oportunidad, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, se refirió a la organización de la próxima edición del Festival del Pescado y el Vino Entrerriano. “Entre los desafíos de temporada de verano, independientemente del año particular en el que hay cambio de autoridades, ese atractivo que hace seis años se afianzó en la ciudad, fue la creación de un festival abierto, libre y gratuito con ediciones cada vez con mayor cantidad de público, con mejor calidad y una oferta para completar a la que ya tenía Gualeguaychú para el verano, entre estos, el Carnaval del País”, ponderó.En ese sentido, Piaggio anunció “un lanzamiento de temperada anticipado y un trabajo muy cuidado de nuestro festival, que ha marcado un rumbo tanto en materia económica, cultural y turística”.En tanto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, quien acompañó la inauguración, comentó que la misma obra en el marco del programa 50 Destinos puede verse en Bajada Grande. “El turismo es uno de los grandes motores de la economía y para que haya crecimiento hay que invertir en obras de infraestructura, comunicación y planes estratégicos porque la mejor manera de invertir es tener una tasa de retorno para generar nuevos y más puestos de trabajo”, argumentó.Tras repasar las obras para fomentar el turismo que se desarrollan en Paraná, Bahl agradeció “al sector privado que invierte y acompaña, y a los gobiernos nacional y provincial, porque con inversión en infraestructura hace posible que rinda lo del privado”.