Ballay: “El ordenamiento permite a la provincia acompañar a todos los sectores”

El gobierno provincial acordó con gremios docentes y estatales un incremento salarial del 18,9 por ciento.que “. Vamos a hacer todo lo posible porque técnicamente hay que liquidarlo y demás, pero que en el transcurso de la semana próxima se pueda pagar”.”, remarcó y agregó que en el cronograma de pagos de octubre "verán el incremento salarial de septiembre, más el 10,9 por ciento de este 18,9 por ciento que corresponde al mes de agosto"., por eso esta recomposición a agosto, porque”, indicó.En ese sentido, dijo que “La diferencia entre el índice inflacionario y el 8 por ciento adelantado se liquida, ya está acordado, ya está comprometido por parte del gobierno”.Este viernes, el secretario de Política Económica de la Nación, Gabriel Rubinstein, anunció que a partir de ahora el gobierno emitirá un Informe de Inflación semanal, todos los viernes. Al respecto, Ballay indicó que “Sí facilita el hecho de que vamos a ir conociendo una inflación que imaginamos que va a volver a ser de un dígito porque lo de agosto fue producto de la devaluación post elecciones PASO”.“Entendemos que ir conociendo semanalmente el informe nos sirve también a las provincias porque vamos a seguir evaluando el avance de los recursos. Independientemente de la inflación, lo que nosotros tenemos que medir permanentemente son los recursos que se reciben de la nación por coparticipación y también la recaudación propia”, dijo.Por otra parte, Ballay informó que“En la reunión de este jueves uno de los temas pendientes que habían pasado para el cuarto intermedio de este viernes, era un pedido de los gremios de incrementar y”, remarcó.Consideró que “La inflación no es algo mágico, no es un botón que uno pueda revertir, por eso volvimos a una inflación de dos dígitos después de mucho tiempo, por la devaluación. Entendemos que el nivel de consumo se va a mantener, pero con valores de precios, con acuerdos de precios con otros sectores, que permitirán volver a la inflación de un dígito, que igualmente es alta, pero para nuestro país en los últimos meses fue habitual”.Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a créditos, quita del IVA, eliminación de Ganancias, “tendrá impacto en el consumo porque”.”, comentó.Confirmó que “el lunes tendremos en Paraná la visita de la presidenta del Banco de la Nación Argentina con actividades con empresarios y demás, quizás podemos tener la noticia de que puede estar funcionando también la devolución del IVA a través de la billetera virtual”.Sobre cómo se encuentran las arcas de la provincia, señaló: “formamos parte de un país, somos una provincia, peroNo solamente es pensar en el empleado público, que es muy importante para nosotros porque son nuestros empleados, los que diariamente llevan la labor de prestar los servicios del estado, sino también a todos los sectores que componen a la provincia”.El próximo gobernador “se va a encontrar conUna provincia que va a seguramente a completar las cosas que por ahí el gobierno de Gustavo Bordet no le permitió por el tiempo o por lo que sea. Seguramente va a mejorar los posibles errores que pueda haber, pero estamos convencidos de que, si hay una continuidad en lo que el gobernador viene haciendo en estos últimos ocho años, seguramente vamos a tener una provincia en mayor crecimiento todavía”.Por otra parte, respecto al candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que “respetamos a los argentinos que lo votaron. Si algo tenemos que reconocer de la democracia en estos 40 años es la posibilidad de que cada argentino, cada entrerriano pueda expresarse en las urnas. Por eso entendemos que nuestro candidato también fue el más votado en la provincia de Entre Ríos”.Es además una ley convenio aprobada por la legislatura nacional y por cada una de las legislaturas provinciales. Somos muy respetuosos del voto de la gente, pero sí frente a una persona que hizo grandes anuncios que en la práctica son imposibles de lograr”, resaltó.Consultado sobre dónde estará el 11 de diciembre, señaló: “es probable que en el Ministerio de Economía”.