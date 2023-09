"Hay que cambiar el sistema financiero internacional", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández subrayó la necesidad de "cambiar el sistema financiero internacional, que sigue operando con las mismas lógicas de siempre", y llamó a "unir el esfuerzo para dejar de depender de la ciencia y la tecnología de otros", durante su intervención en la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77+China, que se desarrolla en La Habana, República de Cuba.



"La pandemia dejó al descubierto la desigualdad que impera en el mundo, cuando vimos que el 90% de las vacunas que se producían quedaban en manos de los 10 países más poderosos. Semejante desigualdad nos obliga a repensar y allí el G77 + China tiene mucho por decir", afirmó el mandatario.



Asimismo, recordó que en la Cumbre del G20 "aprobamos algo de estricta justicia: que la Unión Africana sea parte del grupo. África ha sido un continente saqueado en sus riquezas por las potencias del mundo, y esto es un acto de reparación que garantiza que ese saqueo no siga. También propuse que el año entrante, con la presidencia de Brasil, se incorpore la CELAC, porque no es posible que la voz del Caribe no esté representada cuando es quien más padece el cambio climático".



El jefe de Estado sostuvo que para que la situación de desigualdad se altere "lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema financiero internacional, que sigue operando con las mismas lógicas de siempre", y añadió que "el Banco Mundial y el FMI aplican las mismas lógicas ortodoxas que nos llevaron a este estado de crisis, de concentración del ingreso en unos pocos y a una distribución de la pobreza en millones de seres humanos".



"El mundo sigue teniendo un mundo dominante y un mundo dominado y eso hay que terminarlo de una vez y para siempre. Nosotros, actores del sur global, tenemos lo que el mundo central necesita: alimentos y energías. Tenemos una enorme oportunidad de exigir igualdad", añadió al tiempo que convocó a "unir el esfuerzo para dejar de depender de la ciencia y la tecnología de otros. Debemos producir la ciencia y la tecnología nosotros".



"Bernado Houssay, que es uno de los premios nobeles que tuvo la Argentina, repetía que el desarrollo científico de Latinoamérica era tan importante como el de la Argentina porque si América Latina progresaba y se desarrollaba, la Argentina se desarrollaría a la par. Y cuando nos quieren hacer creer que no estamos en condiciones en invertir en ciencia, lo verdaderamente caro no es la ciencia sino la ignorancia, la falta de educación, la falta de tecnología. Eso es lo que sale caro", reafirmó.



Por último, expresó su agradecimiento a todos los países que componen el bloque y han acompañado a la Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. "Llevamos muchos años demandando al Reino Unido que vuelva a sentarse a una mesa de negociación que nos permita resolver, dentro de la lógica del multilateralismo, los problemas que tenemos, que no son otros que ver quebrada nuestra soberanía territorial por la ocupación indebida de tierras argentinas", remarcó.