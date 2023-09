Es "gravísima" la denuncia de diputada por fallos contra el país, dijo Fernández

Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.



Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de… pic.twitter.com/pTw8oGIXUO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2023

Lo que dijo la legisladora

El presidente Alberto Fernández calificó hoy de "gravísima y escandalosa" la denuncia de la diputada estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez sobre el presunto soborno del empresario Paul Singer al miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, con el objeto de fallar a favor de los fondos buitre y en contra de la Argentina."La denuncia de Ocasio-Cortez es gravísima y escandalosa. Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala @CFKArgentina. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó", publicó el Presidente en su cuenta de la red X (exTwitter).El mandatario compartió en su cuenta el tuit que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había publicado minutos antes, en el que apuntó contra la justicia de Estados Unidos por haber favorecido "a los fondos buitre" en relación a la Argentina, al hacerse eco de una denuncia realizada por una legisladora estadounidense en el marco de una audiencia del Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de ese país.Se trata de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunció presuntos sobornos de Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU en su actuación contra la Argentina."Que no te mientan más. Es así cómo se logran en el Poder Judicial de EEUU fallos a favor de fondos buitre y en contra de la Argentina, tu país", señaló Cristina Kirchner en su cuenta de la red social X (antes Twitter).En el inicio de su publicación, la vicepresidenta señaló: "Hay un viejo aforismo que reza… hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad".Y agregó: "Y, si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema estadounidense que falló a favor de los fondos buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares".En el video subido a la cuenta de la exmandataria, se puede observar cómo la diputada norteamericana detalla la maniobra y denuncia supuestos sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos que falló a favor de los fondos buitre y en contra de Argentina.En su alocución, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez cuestiona que el juez de la Corte Suprema estadounidense, Samuel Alito, habría aceptado viajes pagados por Singer, juez que luego falló a favor de Singer en el juicio de los fondos buitres contra la Argentina."Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el Fondo de inversión de Singer recibió U$S2.000 millones", señala.En ese material audiovisual, la legisladora sostuvo que "el millonario que generosamente pagó este viaje, Paul Singer, se presentó ante la Corte al menos 10 veces, en casos en que la prensa judicial y los grandes medios habitualmente cubrieron su rol"."Así que era públicamente sabido que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Alito, y también la Corte, acordaron resolver un tema vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la nación de Argentina. ¿Sabe si Alito se excusó de este caso?", le preguntó a la testigo Kathleen Clark, profesora de derecho de la Universidad de Washington en St. Louis.La diputada estadounidense afirmó que Alito "nunca se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer"."Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo. No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca allí", cerró.