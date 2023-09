Abren el Registro Único de Solicitantes de Lotes para cesión de tierras ociosas

Grabois destacó la iniciativa

El Gobierno nacional presentó el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), que permitirá conocer las personas y familias de los barrios y sectores populares, de todo el país, que necesitan acceder al suelo para construir su vivienda o desarrollar actividades agrícolas.El registro será el punto de partida para avanzar en un programa concreto de 1.000.000 de lotes con servicios destinados a las familias de sectores populares que lo necesitan, según se informó oficialmente.La herramienta fue presentada ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, durante la visita que realizaron a la provincia de La Rioja, donde entregaron viviendas e inauguraron un nuevo Centro de Desarrollo Infantil."El RUS nos va a permitir organizar la demanda de lotes para vivienda y lotes para la actividad productiva, trabajar con los gobernadores y con cada uno de los intendentes e intendentas de la Argentina y poder desarrollar políticas muy activas a partir de la decisión de nuestro futuro presidente Sergio Massa de hacer todo lo que tenga que hacer para garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda", explicó Tolosa Paz.Por su parte, Massa indicó: "Lanzaremos este registro, que tiene que ver con un programa de articulación que permita construir en 4 años 4 millones de lotes con servicios"."Tenemos que dar el primer paso de una manera efectiva hacia millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad ni de desarrollar su propio programa de agricultura familiar y mucho menos de tener su propio lote. Cada argentino en su lote es la consigna de los próximos cuatro años", dijo Massa.El ministro de Economía explicó que la manera de hacerlo "es coordinar la tarea de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que viene desarrollando inversión en la construcción de lotes con servicios y en todo lo que es urbanización de barrios populares, con el uso de terrenos que las Provincias y el Estado Nacional tengan a disposición para llevar adelante este programa, para que podamos darle a todos los argentinos y argentinas la posibilidad a lo largo y a lo ancho del país de acceder a un lote con servicios como primer paso para el sueño de la casa propia".En el mismo sentido se expresó Rossi: "Es muy importante lo que estamos haciendo hoy, porque significa darle una vuelta al acceso a la tierra"."Vamos a poner todas aquellas tierras ociosas que tiene el Estado Nacional en búsqueda de este objetivo, lo cual significa que intendentes, gobernadores y Estado Nacional tienen que entrar a pensar en bancos de tierra y en generar condiciones para que haya tierra y después podamos implementar este tipo de políticas", dijo el candidato a vicepresidente de UxP.Según se explicó oficialmente, el RUS es un registro que permite conocer las personas y familias de los barrios y sectores populares de todo el país que necesitan acceder al suelo para construir su vivienda o desarrollar actividades agrícolas.Se trata de una herramienta que permitirá identificar las zonas con mayor demanda de suelo, los diferentes tipos de lotes requeridos e impulsar proyectos de manera federal, ágil, justa y transparente."Esta iniciativa permite profundizar la política de acceso al suelo del Programa Lote.Ar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales, para una redistribución justa de la tierra disponible en el país", indicóLas bases y condiciones del registro se encuentran detalladas en https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/rus , donde se puede completar un formulario de inscripción según tipo de lote: lote familiar urbano o lote productivo agrícola."Inscribirte no implica la asignación directa de un lote, sino que pasarás a integrar el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), lo que nos permitirá conocer y ordenar la demanda nacional de las personas que necesitan acceder a un lote propio", según se explica en la página.El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, celebró hoy la puesta en marcha del Registro Único de Solicitantes de Lotes -anunciado ayer por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa- y dijo que permitirá que los ciudadanos "que necesiten un terreno para vivir o producir" puedan acceder a un lote "en forma transparente y sin acomodo"."Vamos a pelear para que cada persona que se anote reciba el terreno que le corresponde", destacó Grabois en su cuenta oficial de X (ex Twitter) al compartir el link para inscribirse."No es un regalo, es un derecho constitucional que nuestro gobierno actual y el futuro presidente Sergio Massa se compromete a hacer efectivo asignando las tierras y fondos para que a ninguna familia le falte un terreno en forma transparente y sin acomodo", aseguró Grabois. Fuente: (Télam)