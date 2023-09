Presentaron el Sistema de Digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble

Presentaron el Sistema de Digitalización para el Registro de la Propiedad Inmueble, este viernes en el Salón Antequeda, en Paraná. Se trata de un sistema on line para carga de crédito, consultas in visu según el crédito disponible y auditar dichas consultas.“Cualquier persona con interés jurídico podrá consultar el folio real desde un inmueble”, comunicó ala directora General de Notariado, Registros y Archivos, María Lucrecia Tepsich. Y aclaró: “Por nuestra estructura orgánica, somos 16 Registros de la Propiedad Inmueble, instalados en cada cabecera departamental, con lo cual, si desde Paraná necesito consultar un inmueble de Federal o Feliciano, puedo hacerlo ingresando al sistema”.De acuerdo a lo que ponderó Tepsich, el sistema digital “permite un acceso más fácil a la información que resguardamos con tanto cuidado, manteniendo la seguridad jurídica que siempre tuvimos”. “Y al ser un registro de publicidad, la ley prevé a quienes tienen interés jurídico, es decir que cualquier propietario puede hacer la consulta de su propiedad”, aclaró al respecto.“El primer beneficio es acercar el servicio al ciudadano, para que no se tenga que trasladar, sino que desde su oficina pueda hacer la consulta a los folios reales”, ponderó la secretaria de Justicia, Adriana Pérez, y remarcó que el lanzamiento del sistema “es parte del proceso de digitalización que se desarrolla a través del ministerio de Gobierno para los Registros de la Propiedad Inmueble de la provincia”.De hecho, la secretaria provincial de Modernización, Lucrecia Escandón, ratificó que el proceso “se enmarca en los proyectos de modernización que lleva adelante el gobierno provincial”. “La ministra Romero priorizó el trabajo en todos los ámbitos en los cuales el ciudadano realiza trámites y consultas y para los que debe trasladarse físicamente, con lo cual, la posibilidad de digitalizar estos procesos, reduce brechas de tiempo y geográficas y garantiza el derecho de acceso a la información, que es sumamente importante”, argumentó al respecto.En tanto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, dio cuenta de “la migración del formato papel al digital, con todos los recaudos y cuidados que deben tener los Registros de la Propiedad Inmueble”.“Más de 400 mil matriculas ya están digitalizadas en la provincia, y solo restan tres departamentos que avanzan en este proceso”, reveló Romero y resaltó: “El departamento Paraná fue el más trabajoso porque teníamos matriculas antiguas, el papel casi destruido; pero hoy día, porque más que ese papel se termine de destruir, la matricula estará, el folio estará, y tendremos ese resguardo”.Para la ministra, el nuevo Sistema de Digitalización para el Registro de la Propiedad Inmueble es “un logro” y felicitó a empleados y jefes de Registros por las tareas realizadas.