Paritaria salarial: ATE, UPCN, AMET y UDA valoraron la propuesta y la analizarán

El gobierno provincial propuso a los gremios docentes y estatales un incremento delpara el personal activo y pasivo con los haberes de septiembre., contra un 80,2 por ciento de inflación.En ambas reuniones se pasó a un cuarto intermedio: en el caso docente, para las 18hs de este jueves; y en la paritaria estatal, para el viernes., areconoció en la propuesta salarialsufrida por los trabajadores para empezar a recuperar poder adquisitivo”. “El ofrecimiento será analizado porque estamos 20 puntos por encima de la inflación, pero cualquier número y logro que obténganos no alcanza por la difícil situación económica del país”, argumentó.“La propuesta en porcentaje, es muy buena, pero no es lo mismo un salario de 500/600 mil pesos que un salario de 200 mil pesos”, comparó y remarcó:, pero debemos luchar para recomponer el salario para tener un salario de calidad”.“La paritaria no es solo salarial porque también tiene que ver con las condiciones de trabajo; planteamos que necesitamos tener certezas sobre los puntos que venimos demandando, entre estos, una reforma de la resolución 2231, un trabajo que no podemos terminar con el CGE”, acotó Muntes al respecto.En tanto, la secretaria adjunta de, ponderó que la propuesta salarial “comprende una compensación por el mes de agosto y un ofrecimiento a cuenta por el mes de septiembre que, en total, equivale al 18.9%”.porque los trabajadores, por el efecto de la devaluación, esperaban un porcentaje más cercano al 20%, perosiempre y cuando haya otras cuestiones a poner en agenda para la paritaria estatal”, fundamentó.De acuerdo a lo que explicó Domínguez, desde UPCN solicitaron “analizar la situación de los sectores críticos, los que cobraron el bono Covid por una tarea diferenciada y esencial; un incremento en los contratos de obra y -debido a que no se cumplió la regularización y la adenda anterior establecida para los contratos de obra- que se dé un plazo concreto para se resuelva; además de precisiones sobre las paritarias sectoriales de comedores y educaciones”.Tras el encuentro,comunicó aque, en la reunión paritaria, “se conversó que el gobierno da cumplimiento al compromiso asumido en la última reunión paritaria y, conocida la inflación de agosto, nos pagan por complementaria el 10.9% restante al adelanto que nos habían dado”.A la espera del cuarto intermedio hasta esta tarde, a pedido de Agmer, Varela manifestó que “en AMET preocupa, no solo la propuesta salarial para septiembre, sino los cuatro últimos meses, por lo que le pedimos al gobierno una metodología de trabajo, porque este año será peor que otros años”.“Más allá de los números, porque el gobernador se comprometió a mantener los porcentajes de inflación, el asunto esy mantenernos por encima de esa pauta inflacionaria para recuperar el poder adquisitivo”, fundamentó el paritario.Por su parte,ponderó que las negociaciones salariales están encaminadas. “Lo importante es que seguimos en la mesa de diálogo y que éste ámbito se mantenga, pero la realidad es que aparejado debería haber, porque le vamos a ir ganando a la inflación, pero las góndolas de Precios Cuidados están vacías”.Los paritarios que representan a los gremios docentes se reunirán con sus delegados sindicales y, para las 18 de este jueves, presentarán una propuesta a la oferta salarial del Ejecutivo entrerriano.