Género y Diversidad: Vicegobernación, CAE y cinco asociaciones firmaron convenio

La Vicegobernación de Entre Ríos firmó un convenio con el Club Atlético Estudiantes y otras cinco asociaciones para trabajar en conjunto y promover derechos de las diversidades., explicó aque “le agradecemos a Emilio, presidente del club, no solamente por ser un excelente anfitrión, sino por esta institución tan tradicional en la ciudad de Paraná que ejerce la responsabilidad social. Abre sus puertas a que podamos avanzar con estas organizaciones e instituciones de la sociedad civil en desarrollar la agenda integral de género y diversidad que busca sembrar un modo distinto de entender la realidad, de vincularlos y que esto sea el precedente y las bases para construir un camino de igualdad desde donde caminar”.“Apostamos siempre al trabajo de interseccionalidad que venimos desarrollando desde la Vicegobernación en una agenda integral de género. Se inscribe en un trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años y que hoy viene dando sus frutos. Esta institución ejerce la responsabilidad social de un modo armónico y que nos permite hoy estar sentando estas bases para poder seguir contribuyendo a hacer una sociedad más justa e igualitaria cada día”, remarcó.Mencionó que las otras instituciones que están dentro del convenio “trabajan en la temática de la diversidad”. Se trata de Equal Asociación Civil, Asociación Civil Carpinches, Deportivo Máquina Asociación Civil, Asociación Civil Mujeres Entrerrianas y Asociación Civil Mujeres Luchadoras Positivas.El convenio se implementa para crear un espacio institucional entre las entidades mencionadas para trabajar conjuntamente en la promoción de los derechos de las diversidades y la integración del colectivo LGTB, así como en la promoción de espacios de derechos y equidad para mujeres y otros grupos vulnerables.“Es poder acompañar a estas asociaciones que trabajan por la diversidad pero que muchas veces no tienen ni sede ni espacios propios. Es trabajar en espacios que ya tiene la ciudad, como el CAE, para poder también abordar estas temáticas y la práctica del deporte en igualdad de condiciones”, dijo.Por su parte,, señaló que “para el club es un honor y una distinción muy importante que ha despertado un entusiasmo muy grande. Me sorprendió cómo la gente está militando esta temática, que se ha instalado hace mucho tiempo pero que creo que últimamente se está visibilizando. En el club somos muy conscientes de eso”.“Agradezco a Laura Stratta por darnos la posibilidad de poder ser el primer club de Paraná en encarar esto y seguramente a partir de ahora vendrán otros clubes. Dentro de las instituciones es fundamental respetar y estar capacitados en la temática, porque es muy delicado. Estamos todo el tiempo con chicos desde muy niños y los entrenadores, profesores, deben estar capacitados”, remarcó.Indicó que “vamos a poder tener de primera mano la capacitación de estas entidades, que son instituciones muy serias de la ciudad. Hace un tiempo que empezamos a hablar este proyecto con Vicegobernación y hoy felizmente lo estamos concretando”.