“Invertir en educación es ganancia en contraposición a lo que otros creen”

Política Detalles del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por Massa

Los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, presentaron el proyecto para una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumenta la inversión del 6 al 8% del PBI y establece metas y políticas generales para todos los niveles de enseñanza.La iniciativa, que será presentada en el Congreso de la Nación, establece que un 6,5% del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a la educación universitaria.brindó detalles sobre el proyecto.“Es una alegría poder avanzar en una política de Estado. Si uno mira en perspectiva lo que ha pasado en los últimos ocho años en el país en materia de educación, se ve claramente como los cuatro años de Macri la inversión se retrajo notablemente: se detuvo la construcción de jardines maternales, no se entregaban computadoras libros y líneas de formación. Las universidades tuvieron que manifestar que n podían funcionar sin los gastos de administración”, sostuvo Osuna.En sentido, aseguró que “esta ley busca saldar lo recuperado y plantear que el Estado es el responsable indiscutido de la educación. Hay un trabajo de concertación entre la Nación y las provincias que debe darse en cumplimiento de una meta. Es decir, ir por un ocho por ciento del PBI para el sistema educativo nacional”.Asimismo, especificó que se debe comenzar con la atención de bebés desde los 45 días. “Si bien no es educación obligatoria, esto apunta al desarrollo de política de cuidado que le faciliten a las familias, sobre todo a las mujeres, la atención de las niñeces para desarrollar todo lo que son la propuestas laborales”.Para la educación obligatoria, la iniciativa establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar la distribución en la modalidad “uno a uno” libros a todo estudiante de los niveles inicial, primario y secundario y garantizar una alimentación escolar saludable.Ratifica, además, la vigencia de la Paritaria Nacional Docente, el FONID y el Programa nacional de compensación salarial docente y plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).Este sistema permite tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada sobre las trayectorias educativas (matrícula, asistencia, calificaciones, pases, certificaciones y titulaciones) de los estudiantes de la educación obligatoria y especial.Sobre estos temas, Osuna amplió que “invertir en educación siempre es una ganancia en contraposición a los que piensan sobre la educación por bonos y el achique del Estado”. Y sumó que “la educación es un derecho y estos requieren de recursos para que se cumplan”.“El proyecto de ley tiene objetivos, entre los que se plantean más tiempo de clases, una educación de calidad y que tenga vínculos con la realidad y adecue propuestas para un desarrollo estratégico del país”, destacó la diputada.En esta misma línea, Osuna sostuvo que “en estos 40 años de Democracia, tener estas discusiones es poner en las cartas sobre la mesa en cuanto a los recursos, la funcionalización, como combinar los acuerdos entre Nación y provincia para que se acompañe a la educación”.“La educación tiene que ver con la formación de la persona, con la concreción de objetivos, sueños y muchas veces estas cosas no están al alcance de todos”, valoró y amplió: “El proyecto no ingresó formalmente a la cámara, pero ya está circulando. La responsabilidad es que el debate se dé a fondo, es un proyecto que es sensible a modificaciones y que se mejore”.Por otro lado, comunicó que “en Entre Ríos quienes quieren gobernar ya lo han hecho: nuestro compañero Beto Bahl es el actual intendente, dará su propuesta en torno a la educación y puede dar cuenta de lo que ha hecho. En el caso de Frigerio, él fue parte de un gobierno que desfinanció la educación y tuene que decir que va a hacer el arresto”.En tanto, Milei él nunca fue gobierno, pero el plantea pagar la educación con bonos. “Es una competencia que ya fracaso en otros países y es naufragar la responsabilidad del Estado”.