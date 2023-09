Obtuvo media sanción el proyecto de ley de Bomberos Voluntarios: valoraciones

Sobre el proyecto de ley

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley que regula la misión, organización y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y establece el vínculo del Estado con las instituciones. El texto (que pasó en revisión al Senado), entre otros aspectos, incluye la habilitación para que Provincia formalice convenios que propicien al bombero contar con obra social y una forma de jubilación.“Hay que hacer algunas modificaciones al proyecto de ley, pero después de tanta lucha, porque desde el ´87 que no se modificaba la ley, hoy tenemos el reconocimiento y esperamos que en Senado se modifiquen varios puntos de la ley para que pueda salir y que sea tratada como corresponde”, comunicó ael presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de Concordia, Oscar Arce.Para el representante de los voluntarios de Concordia, la media sanción al proyecto de ley implica “el reconocimiento a todos los bomberos de la provincia que dan todo de si al servicio de la comunidad, porque varias provincias lo implementaron y la nuestra era una de las que faltaba”.“Somos el brazo más importante de Defensa Civil y, en Concordia, si no estamos con fuego es con agua. Estamos preparados y al servicio de la comunidad y este es un gran reconocimiento a todo el trabajo de bomberos voluntarios de la provincia”, fundamentó Arce.Durante la sesión en la Cámara Baja, estuvieron representantes de los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia, los que llegaron hasta Casa de Gobierno en sus autobombas y vehículos de rescate.registró los aplausos que se escucharon tras la media sanción del proyecto de ley.De hecho, previo al tratamiento de la iniciativa, el vicepresidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Leandro Arribalzaga, ponderó que la misma era “muy esperada por el sistema de bomberos, porque hace 36 tenemos una ley que nunca fue cumplida, solo reglamentada en las obligaciones y no en los derechos”.“Es un paso importante y un reconocimiento que hacen la sociedad y la política al sistema de bomberos de Entre Ríos”, sentenció al remarcar que “una ley que cuente con los derechos y el marco de funcionamiento del sistema -porque hoy lo desarrollamos en acuerdo con 70 instituciones- pero al estar enmarcado en una ley, estará todo reglamentado y acordado de antemano, lo que facilita y ayuda a todo el sistema”.“El bombero voluntario atiende a todos, es muy solidario y todos estamos de acuerdo con respecto a que es necesaria la ley en Entre Ríos”, sentenció.La diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), por su parte, afirmó que esta ley viene a "organizar aquella primera Ley del 87' que es necesario aggiornar a la normativa vigente. Hay que poner en valor este proyecto que es un compromiso de nuestro gobernador y estar a la altura de todo lo que nuestros bomberos voluntarios hacen".Diputadas y diputados de distintos bloques tambíen se expresaron sobre el proyecto que fue aprobado por unanimidad.La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este miércoles su 10º Sesión Ordinaria del 144º Período Legislativo, presidida por la vicepresidenta 1º Silvia Moreno. En la oportunidad, se aprobó el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, que regula la misión, organización y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia, y su vinculación con el Estado Provincial conforme el Artículo 28 de la Constitución Provincial. Asimismo, se derogó de la Ley 8.105 y su Decreto Reglamentario Nro.4481/92.El espíritu de la norma es reconocer las acciones de bomberos voluntarios como “un servicio público esencial, brindado por hombres y mujeres”, por lo que se busca fortalecer tanto social como operacionalmente al sistema, para que los voluntarios cuenten con elementos y equipamientos operativos para realizar las tareas, profundicen sus conocimientos y capacitaciones y tengan el respaldo necesario ante cualquier eventualidad.El proyecto consta de diez capítulos, en los que se tratan diferentes aspectos para la vida diaria del sistema bomberil. Precisamente trabaja sobre la misión, organización y funcionamiento; establece un régimen patrimonial; aborda tópicos como el reconocimiento de funciones de las asociaciones y la Federación provincial; se refiere a los cuerpos activos y sus reservas en relación a la ejecución de las medidas de auxilio; crea un Registro Único de Bomberos voluntarios; establece fuentes de financiamiento; y otorga sendos y genuinos beneficios al personal.En ese marco, la provincia se compromete a financiar el sistema, por lo que crea un Fondo para la Defensa civil de Entre Ríos, para fortalecer la defensa civil y garantizar la seguridad social y financiar la operatividad del sistema de Bomberos Voluntarios.Además, se establece que el Estado deberá a otorgar un subsidio mensual, vitalicio e intransferible en concepto de “trayectoria y servicios prestados” a los bomberos voluntarios que acrediten 55 años de edad y 25 años de servicio; y se compromete a atender de forma prioritaria en el sistema de salud a los bomberos que vena afectada su salud por los servicios prestados.Por otro lado, determina que el Consejo General de Educación (CGE) deberá homogeneizar la formación de bomberos de la provincia, promoviendo l articulación de sus equipos técnicos.