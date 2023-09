Michel: “20 mil entrerrianos dejarán de pagar Impuesto a las Ganancias”

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir del 1º de octubre el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta $1.770.000 mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones, todo con ajustes semestrales.Al respecto, Guillermo Michel, Director General de Aduanas, dialogó cony explicó que “es una medida histórica que vienen reclamando los trabajadores, la central obrera. En el caso particular de Entre Ríos, permitirá que”.Señaló que el proyecto de ley que enviará el gobierno al Congreso “prevé la eliminación de la cuarta categoría para trabajadores y jubilados, estableciendo un. El trabajador no va a tener que traer toda la carga administrativa de cargar lo que se deduce, la cuota del colegio, el alquiler, sino que va a ser un esquema muy sencillo y va a empezar a pagar a partir de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, que a plata de hoy es $1.770.000”.El proyecto “también, que también es un reclamo de los trabajadores”.Comentó que “los jubilados también son alcanzados por el Decreto. Solo van a pagar el Impuesto a las Ganancias cerca de mil jubilaciones y pensiones de privilegio”.“Básicamente lo que implica esto es que el ministroA diferencia del gobierno anterior de Macri, cuando Frigerio era ministro, que prometió a todo el país y a Entre Ríos eliminar el Impuesto a las Ganancias, cuando asumieron solo un millón de trabajadores pagaban el impuesto. Cuando se fueron Macri y Frigerio, 2,5 millones de trabajadores pagaban el Impuesto a las Ganancias. Eran casi 100 mil entrerrianos”, indicó y aseguró: “Massa está haciendo todo lo contrario, está cumpliendo con su palabra, está proponiendo a través de un proyecto de ley la eliminación del impuesto. Como la oposición pidió no esperar hasta el año que viene, en el uso de las facultades delegadas que nos da el Presupuesto que se votó el año pasado, el artículo 67, estamos dictando un Decreto para ya adelantar a partir de los sueldos que se devenguen de octubre este beneficio”.Informó que “el problema con esto arrancó en el año `99 con la tablita de Machinea del gobierno de La Alianza. Se estableció una alícuota prohibitiva para trabajadores y jubilados, pasaron de pagar 100 mil personas a pagar cerca de 500 mil, de un mes a otro. Eso que fue una imposición del FMI al gobierno de La Alianza. Ahora”.“Claramente el jubilado y el trabajador que tenga este beneficio lo que va a hacer es ir y consumir más, gastar más. Esto va a generar mayor recaudación de IVA, recaudación de impuestos a los débitos y créditos, mayor actividad económica. Es un círculo virtuoso.”, remarcó.Por otra parte, indicó que están trabajando en otras medidas para darle alivio fiscal a monotributistas, autónomos y empleados de casas particulares.