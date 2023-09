Igualdad de oportunidades: dirigente nacional de UPCN disertó en Paraná y Nogoyá

UPCN Entre Ríos recibió el viernes pasado a la Subsecretaria de la Mujer y responsable del área de Igualdad de Oportunidades y Trato (IOyT) del Consejo Directivo Nacional del sindicato, Zunilda Valenziano, quien mantuvo un encuentro con el secretario provincial de Trabajo y, luego, encabezó un conversatorio en la sede sindical de Paraná. La visita a Entre Ríos culminó con un encuentro en Nogoyá. El Convenio 190 y las licencias parentales fueron dos de los ejes temáticos abordados.Parte de la Comisión Directiva Provincial acompañó a la subsecretaria a un encuentro con el titular de la Secretaría Provincial de Trabajo, Ángel Zacarías, la subsecretaria de Relación de Empleo Público Municipal, Mercedes Maslein, y representantes del Programa Defender. Allí se trataron temas relativos a la Igualdad de Oportunidades y Trato en general y, en particular, al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, se intercambiaron opiniones sobre las problemáticas que se generan en el ámbito de la administración pública referidos puntualmente a la violencia laboral.Posteriormente, en la sede sindical, se desarrolló un conversatorio con delegados y militantes, que fue encabezado por Zunilda Valenziano, junto a las dirigentes de UPCN Entre Ríos, entre estos, la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez; la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo; y la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato, Cecilia Valli. Además, contó con la participación de la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de UPCN Santa Fe, Roxana Zamora.En la oportunidad se dio un enriquecedor intercambio respecto a un amplio abanico de temas que conciernen a la Secretaría de IOT, por ejemplo, la importancia de poner el eje en dignificar a la persona y el respeto de los derechos humanos; el rol de las mujeres sindicalistas y la igualdad entre hombre y mujeres; las licencias parentales; el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a la formación y a la movilidad escalafonaria; condiciones y medio ambiente de trabajo, entre otros.Al ahondar en algunos conceptos, Valenziano sostuvo que "la Igualdad de Oportunidades no es tan sencilla. Por eso, en el empleo público tenemos que saber cuáles son las condiciones laborales, cuáles los regímenes que tiene, si hay diferencias entre uno y otro, y esa información sistematizarla y tener diagnósticos". En el mismo orden aseguró que "el Convenio 190 es para todos y todas" y que "igualdad de oportunidades es integración, que todos tengamos los mismos derechos y deberes".También se refirió a la Licencia por Maternidad. "Tienen que ser Licencias Parentales, tanto para el hombre como para la mujer", remarcó la dirigente y consideró "una vergüenza que el padre sólo tenga dos días de licencia por nacimiento, no le alcanza ni para sacarle el documento".Por la tarde, Valenziano mantuvo un encuentro en Nogoyá, donde se trataron principalmente dos temáticas: las Licencias Parentales y la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nº 27.580, por la cual Argentina aprueba el Convenio 190 contra la violencia laboral, tal como lo propone el proyecto de ley de la senadora Flavia Maidana, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores provincial y se encuentra en tratamiento en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La senadora estuvo presente en esta reunión.Estas actividades representan un hecho gremial muy importante para UPCN, ya que permiten hacer visible la tarea que el Sindicato viene realizando en el marco de su Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato, y principalmente en pos de impulsar la prevención y posibilitar ambientes libres de violencia, informando los pasos que ya se han dado en algunos organismos para que se incluya el Convenio 190 en normas y/o decisiones.