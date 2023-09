Romero: “Planteamos continuidad y pertenecemos a los mismos equipos de Bahl”

La actual ministra de Gobierno y candidata a intendenta de Paraná,, brindó una entrevista exclusiva en el programa "Quién Dice Qué" de Elonce, en la que abordó diversos temas clave de cara a las elecciones generales de octubre y compartió su visión sobre el presente y el futuro de la ciudad.Romero comenzó la entrevista destacando la importancia de la planificación de la campaña electoral. “Estamos planteando los actos de campaña y las diferentes actividades, tratando de expresar ideas a la ciudadanía sin cansar porque ya salimos de unas PASO y estamos recién entrando en el cronograma que nos lleva al 22 de octubre”, expresó y sumó que "paulatinamente, iremos tomando conciencia de que habrá una elección nacional definitiva, la elección provincial y la elección local".En cuanto al comportamiento electoral, Romero observó diferencias significativas entre las grandes ciudades y las localidades más pequeñas. En sus palabras: “Me cuesta hacer un vaticinio de lo que va a pasar porqueel gobierno local o el provincial, en la ciudad más pequeñas hay más habito de cortar boletas porque habitualmente hay boletas cortas por la autoridad local, a veces una comuna, junta de gobierno, un municipio chico tiene una mirada particularmente local”.Haciendo retrospectiva de su tiempo como ministra de Gobierno desde 2017, Romero hizo hincapié en los logros alcanzados en la provincia. “Hago un balance muy positivo porque hemos logrado hacer cosas importantes en la provincia. Ayer la escuchaba a la gobernadora electa de Santa Fe, anuncia que Santa Fe va a mandar una ley para investigar elen la legislatura ni bien ellos asuman, nosotros a eso lo hicimos en 2018 yy cuyo balance yo lo hago positivo, porque no solamente encausamos y pusimos preso a muchos narcotraficantes sino, además, recuperamos vienes que provienen de ese delito”. “También hicimos el juicio por jurado que se originó en el ministerio de gobierno, en el cual, el gobernador Gustavo Bordet tuvo mucha convicción y los sostuvo y salió por unanimidad de las cámaras con un aporte de todas las expresiones políticas”, afirmó.Asimismo, resaltó los avances en la creación de 83 nuevas comunas en Entre Ríos, transformando pequeñas juntas de gobierno en entidades que ahora reciben coparticipación. Además, se refirió a la actualización de las leyes de personas jurídicas. Según sus palabras:y que recibían un aporte del gobierno de la provincia,y esto es un logro de la gestión Bordet de la que me siento parte. Además, acabamos de sancionar en la legislatura un nuevo sistema de personas jurídicas en la provincia, superando una ley que era de 1.982, es decir, de la última etapa del proceso de la dictadura militar”, expuso.En cuanto a laRomero señaló mejoras sustanciales en los registros de la propiedad y en la gestión de personas jurídicas. “Hay muchos avances para mencionar, pero esto son cosas que atesoro además de los procesos de digitalización que hemos hecho en los registros de la propiedad, de las mejoras que se han hecho en las personas jurídicas, cinco módulos cancelables más hecho en la provincia y un avance en videovigilancia extraordinario”, resaltó.Romero anunció planes para incrementar el número deDestacó que estas cámaras están bajo el control del 911 y siempre deben ser operadas por la policía. “Para el 30 de noviembre vamos a tener en Paraná y el área metropolitana, 400 cámaras de videovigilancia, este sistema viene dando muy buen resultado que previene el delito y ayuda en las investigaciones del delito. Las cámaras de Paraná son manejadas por el 911 y siempre tienen que ser manejadas por la policía”, indicó la candidata y añadió que “hay quienes hablan de instalar videovigilancia en los municipios, eso está determinado por una ley provincial que se sancionó hace algunos años”.Sobre la continuidad de la gestión de Adán Bahl en la Municipalidad de Paraná, Romero enfatizó la importancia de mantener el orden, desarrollar obras y promover el crecimiento de la ciudad. “Nosotros decimos, orden, que es lo que se logró en la Municipalidad, niveles de obras con mucho compromiso con la ciudadanía y desarrollo de la ciudad;Nosotros tenemos una unidad que se ha demostrado en el tiempo y desde esa confianza yo puedo afirmas que los equipos de Bahl están trabajando con nosotros y muchas personas que trabajan actualmente en la gestión van a seguir y nuevos se van a sumar”, planteó.En cuanto a los desafíos pendientes, Romero mencionó:Paraná no tiene conecto cloacal en el sur de la ciudad, eso hay que hacerlo hacia el futuro y hay que hacer tratamiento de fluentes. A Paraná le falta un buen sistema de transporte público, la última licitación estableció ciertas condiciones que no se han venido cumpliendo y tenemos un deterioro en las unidades que es notable en este sentido hay rearmar las líneas y el esquema de transporte para brindar un servicio eficiente”.Además, Romero habló sobre el estacionamiento medido, que todavía no se ha implementado debido a restricciones de tiempo: “Nos falta el estacionamiento medido, se trabajó en un proceso de licitación, no se alcanzó a ser, faltaron tiempo.pero lo cierto que esto, son cosas que están por hacerse y van a quedar muchas obras pendientes”, manifestó.En cuanto a losla candidata subrayó su importancia como lugares de recreación para las familias de la ciudad. “Los espacios públicos son espacios de recreación de la familia de la ciudad, aquellos que no tiene un patio o no tienen posibilidad de irse de vacaciones, disfrutan y mucho los espacios de la ciudad. Entonces,aseveró.“También las obras troncales que se han hecho, el centro distribuidor sur que se está haciendo y es de agua potable y le va a dar solución a muchas familias que todavía no tiene un buen flujo de agua, hay muchas obras que continuar y otras que se han hecho con buen criterio de ciudad ordenada, de ciudad que se comunica e interconecta y que establece muy buenos criterios de movilidad urbana, de comunicación entre los barrios, de no tener que llegar al centro para ir de Avenidas Las Américas a Gazzano y en esos proceso hay que seguir”, añadió.En otro orden de ideas, Romero habló de la. En sus palabras: “En la descentralización hubo diversos avances y estoy convencida de que hay que continuar, imaginemos lo siguiente, si alguien vive en calle Jorge Newbery y tiene que hay un trámite en el registro civil, necesitamos un registro civil en esa zona, no es lógico que el ciudadano tenga que hacer kilómetros para un servicio eleméntela como escribir un hijo, casarse o demás”, proclamó.En esta línea, sumó que “Hay que aprovechar la sinergia que en Paraná existe entre el Estado provincial y el Estado Municipal y poner un punto para que la gente tenga la posibilidad de tramitar el carnet de conductor, concentrar servicios estatales en distintas áreas de la ciudad y estas cosas no se pudieron hacer ahora porque no dan los tiempos. Bahl tuvo que privilegiar el orden, tuvo dos años de pandemia y la ciudad se llenó de obras y se vio la dedicación del Estado Municipal y también de obras que no solamente tiene que ver con el asfalto, las cloacas o el agua; pensemos que se amplía el Parque Industrial y lo vamos a seguir ampliando, que se estableció un distrito del conocimiento en la zona del tune subfluvial y eso va a facilitar que aquellas empresas que trabajan en tecnología tengan un lugar, y puedan trabajar juntos y produzcan esta industria del conocimiento y tan otras cosas, como el planetario, que va a quedar para la gestión que viene”.En cuanto al desarrollo urbano y ambiental, mencionó planes para utilizar terrenos del ejército y un banco de tierras que ofrecerá soluciones habitacionales a familias: “Nos falta desarrolló en algunos barrios de Paraná y por eso hemosLa candidata hizo hincapié encompetentes y capacitados para llevar a cabo una gestión eficaz. Resaltó la labor de los equipos que se han conformado en Paraná y la necesidad de seguir capacitando a más personas para lograr una gestión más eficiente. “Los funcionarios públicos no somos todólogos, y hay que saber construir equipos.hay que preservar esa lógica de los equipos y hacia el futuro hay que agrandarlos más en el sentido de capacitar más gente para poder gestionar con más eficacia y eficiencia”.Por otro lado, Romero abordó la cuestión de la terminal de ómnibus, afirmando que es un objetivo de la próxima gestión construir una nueva terminal en Paraná. “Es otro de los objetivos de la próxima gestión, hay que hacer una terminal nueva en Paraná, la que esta, quedo obsoleta porque quedo enclavada en el medio de la ciudad, los colectivos son de gran porte y no es lógico que atraviesen la ciudad. Adán Bahl lo intentó, justo no se dio el financiamiento de nación, pero existe un proyecto así que en la próxima gestión hay que hacerlo”, comentó.Asimismo, expresó su preocupación por el ingreso de camiones de gran porte a la ciudad y la necesidad de ejercer controles para proteger las áreas urbanas. “Sobre eso, hay que ejercer controles porque las playas de transferencia son necesarias y sobre todo en las ciudades que como Paraná tenemos calles angostas y no es lógico que los camiones de gran porte ingresen al medio de la ciudad”, afirmó.Finalmente, en cuanto a su gestión para el futuro de la ciudad de Paraná, Romero. anunció que:de haber transitado los espacios del Estado, de saber cómo se gestiona y se logran las cosas, y la tenacidad y él trabajó que hay que poner para los logros. Porque es muy fácil hacer un anuncio, pero del anuncio a la concreción hay un paso de laboriosidad que hay que hacerlo con buenos equipos y con capacidad de gestión”.“Conformamos un equipo en el que nos hemos comprometido con una gestión que viene desarrollándose en la ciudad, en mi caso como ministra de gobierno desde hace seis años, he trabajado conjuntamente con Adán Bhal y en muchas de las cosas que la ciudad de Paraná hoy exhibe como logros, nuestros equipos son los equipos son los del actual intendente y la ciudad merecen que continuemos con una categoría de obras, orden y desarrollo de la ciudad que los paranaenses merecen”, concluyó.