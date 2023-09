Weiss: “Con Bahl estamos hablando de la creación de la Secretaría Metropolitana”

La relevancia de Colonia Avellaneda

Las elecciones PASO ya quedaron atrás en el tiempo y en la ciudad de Colonia Avellaneda Ariel Weiss no solamente ganó la interna de Más para Entre Ríos, sino que también resultó ser el candidato más votado de la localidad.Como actual intendente del municipio que está dentro del departamento Paraná, manifestó en Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, que no cesó de sus obligaciones: “Fuimos el candidato a intendente más votado de todas las expresiones. Hubo nueve candidatos en la ciudad. Ahora de cara a octubre somos tres. Somos los responsables, hoy por hoy, de gobernar. Por eso nos hemos dedicado a continuar garantizando los servicios”.Por otro lado, ante la consulta del presupuesto que posee actualmente la localidad, remarcó el punto clave de todavía ser contabilizados con el censo del 2010: “Presupuestariamente Nación no nos coparticipa por otra cantidad de habitantes”. En aquel entonces, había 3.047 habitantes y hoy ya está en la línea de los 20 mil.Sobre cómo gestionar recursos, agradeció a la gente que lo acompaña: “”.Para dar un ejemplo, expresó que “la trama vial es una resolución que tenemos que dar inmediata en una ciudad que se ha visto muy degastada en estos seis años. Tenemos una frecuencia de colectivos con 15 minutos de espera. Esto en una trama vial requiere de una mejora, la cual hoy no tenemos ese presupuesto para poder afrontar. Con el apoyo del gobierno provincial y nacional, estamos ejecutando obras nuevas de pavimento. Hemos construido más de 10 mil metros lineales de cordón cuneta, pero hay una trama vieja, la cual requiere de un reacondicionamiento”.Colonia Avellaneda llamará en octubre a licitación para la construcción de 400 viviendas más. En ese sentido, destacó la gestión provincial: “Es un programa que nuestro gobernador que con una inmensa generosidad ha llevado adelante en una modalidad nueva que es llamado a licitación de terreno y casa”. En este sentido, la empresa tiene que ofertar el terreno y Nación financiará la casa. En cuanto a la provincia, “se hará cargo de las tierras”.El candidato a intendente de la localidad entrerriana por Más para Entre Ríos describió los motivos por los cuáles más vecinos eligen vivir allí: “Colonia Avellaneda es una hermosa ciudad de oportunidades para paranaenses y del interior de la provincia, que también eligen la ciudad nuestra para vivir. Esto nos pone en esa inmensa proyección de ciudad, que la estamos llevando adelante”.El trabajo en conjunto es lo que se pretende llevar a cabo en el Área Metropolitana, según confesó el jefe municipal: “”.“Estas nuevas políticas que vamos a incorporar con Adán Bahl desarticulan este Gran Paraná y pasa a completar esta Secretaría Metropolitana a poder abordar estas temáticas”, resaltó.Asimismo, elogió su propia gestión al afirmar que es “una de las ciudades que estadísticamente tiene mayor seguridad. Tenemos un índice mayor que cualquier ciudad del interior del departamento Paraná”.Además, ponderó la importancia de trabajar para un futuro mejor para la regirón: “, como el acueducto metropolitano”. En ese sentido, reconoció que Bahl ya inició gestiones con una reunión.Sobre el trabajo de cuatro años al frente del municipio, Weiss sostuvo que “se optimizó el recurso”. Entre algunas de las innovaciones, acotó que “hemos podido crear el área de Empleo y Microcrédito para economías populares y familiares”.Ante lo que suceda en el panorama nacional, comparó lo que sucedió en Colonia Avellaneda cuando gobernó otro espacio político. En ese sentido, advirtió a la población: “No hay que creer que hay papelitos de colores que puedan llegar a brindar soluciones que no sean con el esfuerzo y con la constancia del día a día”.