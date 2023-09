CTAA celebró anuncios de Massa: "Reducirá el impacto sobre salarios"

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que colideran Hugo Godoy y Ricardo Peidro, celebró la decisión del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, de elevar el piso de Ganancias a 1.770.000 pesos a partir de octubre y presentar un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría de ese tributo.La CTAA participó hoy en el Palacio de Hacienda junto con la CTA de Hugo Yasky y la CGT que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano en el encuentro en el que Massa anunció la decisión de eliminar el pago del tributo y de la cuarta categoría."Fue muy importante que el Gobierno haya convocado a las tres centrales sindicales para discutir nuevas medidas que interesan a los trabajadores. El salario no es ganancia sino una remuneración que no debe ser afectada por un impuesto. El ministro aseguró un piso siempre superior a 15 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que ofrecerá movilidad a la garantía de no cobrar un impuesto a los ingresos altos a los trabajadores", dijo Godoy.Para el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ahora "se abre la perspectiva de discutir el mínimo, vital y móvil, por lo que se aguarda una pronta convocatoria para atender al otro universo de empleados informales que cumplen tareas con contratos precarios o son cooperativistas, por lo que hay que subir sus ingresos".Mariana Mandakovic, adjunta de la CTAA, sostuvo que "es posible hacer otro Gobierno para los sectores más necesitados y para los trabajadores", y afirmó que el anuncio de Massa "se convirtió en un punto de partida para continuar luchando", y pidió la sanción de una ley que garantice que "el salario nunca más volverá a ser ganancia".Peidro valoró el anuncio de Massa y dijo que "es una reivindicación histórica de la CTAA", a la vez que señaló que "el sistema impositivo es regresivo porque aportan quienes menos tienen en un país con evasión de capitales y en el que aportan menos los que más tienen".