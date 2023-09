Gainza comenzó sus encuentros con vecinos con el eje puesto en la “seguridad”

El candidato a Intendente de Paraná por Juntos por Entre Ríos, Emanuel Gainza, comenzó la ronda de reuniones con vecinos interesados en enriquecer cada una de las propuestas presentadas antes de las PASO. El primer encuentro tuvo como eje el plan diseñado para prevenir hechos delictivos y volver a convertir a Paraná en una ciudad tranquila.La convocatoria lanzada por Gainza para que los vecinos y vecinas de Paraná puedan enriquecer su plan de gobierno tuvo su primera parada: más de cien vecinos participaron de una reunión para compartir experiencias, análisis y aportes sobre un tema crucial que afecta a gran parte de los paranaenses: la inseguridad.En ese marco, el candidato recordó que en el mes de marzo presentó su propuesta para prevenir el delito: se denomina “Ciudad Segura” y propone la creación de un Mapa del Delito, la instrumentación de un Centro de Monitoreo Municipal con 300 cámaras, el trabajo articulado entre el Municipio y la Policía, y la puesta en marcha de Puntos Seguros, entre otras medidas.Tras aclarar que el Gobierno Municipal no tiene competencia directa en el combate al delito y dejar en claro que su propuesta no incluye la creación de una “Policía Municipal”, afirmó que la Municipalidad sí tiene la posibilidad de instrumentar medidas concretas que colaboren con la prevención de hechos de inseguridad y, en ese marco, hizo una síntesis de su propuesta y le cedió la palabra a vecinos, profesionales, especialistas en la materia y estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la temática.El candidato sostuvo que en las recorridas que viene realizando por distintas zonas de Paraná, más del 60% de los paranaenses le manifiesta que una de sus mayores preocupaciones es la inseguridad. “Sienten que el Estado no está presente o que llega tarde, por lo que desde hace tiempo muchos se organizan con otros vecinos para cuidarse entre sí: crean grupos de whatsapp para alertarse ante la posible presencia de delincuentes o juntan dinero para comprar cámaras de seguridad”.Luego aseguró que en gran medida el crecimiento del delito está vinculado a la crisis económica, a los alarmantes niveles de pobreza y a un sistema educativo que ya no es capaz de contener a todos. Por ello señaló que “las políticas de seguridad deben estar acompañadas por políticas sociales orientadas a reconstruir el tejido social de la ciudad” y recordó que una de las principales propuestas de “Amor x Paraná” apunta a garantizar que la educación, la salud, la cultura y el deporte lleguen a cada barrio de la ciudad: “Tenemos la decisión política de trabajar de manera integral para que la inclusión vaya en paralelo con la prevención del delito”.Luego llegó el turno de los vecinos, que compartieron su experiencia, realizaron aportes y destacaron la importancia de que la seguridad está en la agenda de prioridades del candidato: “Debe haber un diálogo directo y permanente entre el Municipio y la Policía”;”; “Los vecinos somos los que sabemos qué pasa en cada barrio, tienen que venir a hablar con nosotros”.“Hay que volver a poner el ojo en los barrios, urbanizarlos y contener a la gente que vive en asentamientos”; “Los delitos económicos no paran de crecer: se necesita una campaña fuerte de prevención y capacitar a los funcionarios para que los esclarezcan una vez cometidos; “Es fundamental la descentralización de la policía: hay muchos en el centro y en los barrios hay zonas liberadas”, fueron algunos de los aportes que realizaron los vecinos.Durante esta semana continuarán las jornadas temáticas con vecinos para debatir y mejorar cada una de las propuestas que fueron presentadas por el candidato de “Amor x Paraná: todos los compromisos de campaña se encuentran en www.emanuelgainza.com