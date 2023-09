Rogel: "La Justicia no puede estar por sobre la voluntad popular"

El ex convencional y presidente del bloque de convencionales de la Unión Cívica Radical que reformaron la Constitución Provincial en 2008, Fabián Rogel, manifestó que en 40 años de continuidad democrática que se cumplen este año, "lo peor que puede hacer la Justicia es vulnerar la voluntad popular emitiendo fallos luego de los comicios en los que, precisamente, se manifestó la voluntad popular".



Asimismo, aseveró: "La interpretación mañosa que se hace en el caso de Mauricio Davico, quien ganó ampliamente en las PASO la candidatura a la Intendencia de Gualeguaychú, deja un sabor amargo y una reflexión muy severa para el futuro".



Por ese motivo, declaró: "No se puede, bajo ningún punto de vista, permitirse a un ciudadano ser candidato en las PASO y, cuando ya fue elegido por la voluntad popular, no permitirle ser candidato".



"Si se creía, respetuosamente en la división de poderes, que el candidato no podía tener un tercer mandato, eso debió establecerse con claridad antes de oficializar la lista y no una vez que fue sometido a la voluntad", añadió.



Por último, el dirigente radical expresó: "Es amañado e irrespetuoso frente a lo más sagrado que puede haber, que es la voluntad popular, no permitírsele ser candidato y luego que gane las PASO no ser candidato en las generales. Es un fallo que en 40 años de continuidad democrática que estamos viviendo altera la voluntad popular con interpretaciones mañosas que no le hacen bien a la consolidación del sistema".