Schiaretti: “La región centro es la viga maestra del desarrollo del país”

En el contexto de las elecciones presidenciales, Juan Schiaretti, candidato a presidente, habló con Elonce y detalló su visión para Argentina.Schiaretti expresó: "Nuestro proyecto de país se basa en la producción y el trabajo, no en los subsidios. Queremos un país federal, donde se administre con eficiencia, porque el problema de argentina no es del tamaño del Estado. Ya gobernaron los que querían un Estado chico y los que quieren que el Estado haga todo y los dos fracasaron. Fracaso el macrismo y fracaso el kirchnerismo. Nuestro proyecto de país es alcanzar un país normal, lo que precisamos los argentinos es ser normales”.En cuanto al federalismo, destacó:y por eso el AMBA es más barato el boleto de colectivo, la luz, el agua, las cloacas, la nafta, y desde el AMBA ponen impuestos que perjudican a la producción del interior como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que las sufrimos en todo el interior pero como en el AMBA no hay ese tipo de producción, desde el gobierno nacional nos ponen ese impuesto que penaliza a la producción y ademas origina grandes transferencias de recursos desde el interior hacia el tesoro nacional que son volcados mayoritariamente en el AMBA.Sobre la deuda con el FMI, Schiaretti enfatizó: “Argentina tiene que tener equilibrio fiscal, independientemente de lo que digan los acreedores, no podemos esperar que los acreedores nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener equilibrio fiscal porque eso indicia el manual de buena administración;y en Argentina, en los últimos 60 años, gastaron más de lo que le ingresó los gobiernos nacionales”se trata de impedir la superposición de funciones, entre nación, provincia, municipio, se trata de que los subsidios a la energia y el transporte vayan a los que lo precisan. Yo soy clase media, no necesito que me subsidien la energía y se trata de que las empresas públicas no den déficit”, reafirmó.En esta linea, ejemplificó: “En Córdoba la empresa provincial de energía es publica, da utilidades y paga impuestos a las ganancias. El Banco Provincia de Córdoba es público, da utilidades y paga impuestos a las ganancias”.Asimismo, detalló que “con estas tres cosas garantizamos el equilibrio fiscal que es la piedra angular del plan antinflacionario en serio que tenemos que aplicar en Argentina y así vamos a reducir la inflación en poco tiempo a menos de dos dígitos como tienen nuestros vecinos de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, que es lo normal”.Respecto a la dolarización, comentó:nosotros tuvimos la convertibilidad en Argentina, pero siempre hubo déficit fiscal y por eso mismo termino estallando la convertibilidad en el país. La clave no es como se llama la moda que utiliza sino la clave es tener equilibro fiscal que garantice baja inflación y que le permita al país tener una moneda, yo no he visto los países de la región que adopten otra moneda que no sea la propia”.Sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, Schiaretti dijo: "Son un disparate antidemocrático. Los argentinos ya eligieron a sus candidatos."En relación al sector productivo de la región centro, afirmó: "Esta región es fundamental para Argentina. Somos el 28% del PBI del país. Debemos coordinar esfuerzos para fortalecerla y avanzar en proyectos como el corredor bioceánico que viene desde Brasil, pasa por Entre Ríos, va por Santa Fe, Córdoba, y va después hacia el pacífico que es una necesidad que tiene argentina. Estoy convencido en la necesidad de fortalecer siempre la región centro y de avanzar todos los días un poco y es lo que compartimos, con el gobernador Bordet y el gobernador Perotti, la necesidad de fortalecer permanentemente la región centro”.“La región centro está llamada a ser una de las vigas maestras del desarrollo de la Argentina y del progreso de nuestro país”, recalcó.Schiaretti concluyó: