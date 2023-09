Massa se reunió con gobernadores en Tucumán y puso en marcha inversiones

La ciudad de San Miguel de Tucumán protagoniza una cumbre de la coalición oficialista para relanzar la campaña. Encabezados por Sergio Massa, los gobernadores, referentes sindicales y principales dirigentes de Unión por la Patria llevarán adelante una serie de encuentros de trabajo y movilizaciones que terminarán en un acto para establecer los lineamientos de los próximos 45 días antes de las elecciones 2023.En su alocución, el ministro de Economía -junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi- señaló que durante las próximas horas se firmarán acuerdos para efectivizar los convenios para obras y créditos en las provincias con el objetivo "romper definitivamente con la asimetría y la dificultad que muchas veces el norte argentino tiene que enfrentar para su desarrollo". "No nos van a elegir la agenda desde afuera", prometió Massa y añadió: "La agenda de desarrollo argentino la vamos a decidir los argentinos"."El planteo de pretendernos hacernos volver a esa Argentina del 2001, escondidos detrás de videos de Tik Tok simpáticos, es simplemente un retroceso que no podemos permitirnos", apuntó el candidato de Unión por la Patria. "El Estado es el que va a definir las reglas de igualdad en una sociedad", sentenció y sintetizó que el modelo del oficialismo es "un país de desarrollo con inclusión en que el trabajo, la producción y la educación sean los motores".Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Tucumán, Sergio Massa destacó la movilización hacia la provincia y remarcó que "esa enorme vocación de participación nos genera un compromiso, no solo con los empresarios, intendentes, trabajadores, organizaciones sociales y gobernadores, sino también con la sociedad en su conjunto del norte argentino".En ese marco, manifestó su objetivo del "sueño del desarrollo de un país federal supone un nuevo pacto federal y vamos a convocar a un nuevo pacto para que las provincias cada vez tengan más recursos para su desarrollo y menos dependencia del Estado nacional. No ese modelo de país que plantea la eliminación de la coparticipación y que cada uno se arregle como pueda" ."Este encuentro va a representar un antes y un después", señaló en la previa Juan Manzur, gobernador de Tucumán, adelantó que durante la jornada del sábado habrá un encuentro con los diez presidentes de las uniones industriales de las provincias del norte argentino, junto con empresarios regionales.Además del mandatario tucumano y del ministro de Economía, están presentes los gobernadores: Axel Kicillof de Buenos Aires; Gustavo Bordet de Entre Ríos; Gildo Insfrán de Formosa; Raúl Jalil de Catamarca; Ricardo Quintela de La Rioja; Alicia Kirchner de Santa Cruz; Sergio Ziliotto de La Pampa; Gerardo Zamora de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz de Salta; Oscar Herrera Ahuad de Misiones: Alberto Rodríguez Saá de San Luis y Sergio Uñac de San Juan.