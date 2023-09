El Gobierno apelará el fallo de jueza de EE.UU por expropiación de YPF en 2012

El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente @alferdez analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 8, 2023

El Gobierno Nacional informó que apelará el fallo de la jueza Loretta Preska en contra de la Argentina y la obliga a tener que negociar con el fondo Burford la cifra de la compensación por la expropiación de la empresa YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.Así lo informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, a través de sus redes sociales, donde expresó que el presidente Alberto Fernández tomó la determinación de instruir a la Procuración del Tesoro para que apele la decisión de la jueza a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan."El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro", expresó desde su cuenta de X.En la misma línea, la vocera resaltó: "Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres".Preska, quien había declarado culpable a la Argentina de expropiar erróneamente la petrolera, decidió otorgarle la razón a Burford Capital, un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, respecto al resarcimiento que ronda, en teoría, en los US$ 16.000 millones.La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del ministerio de Economía.El fallo de la jueza se produce luego de que fracasaran una serie de negociaciones y ordena que el Estado argentino sea el que debe resarcir al fondo Burford y no la compañía.Según fuentes de YPF “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo”.A partir del próximo lunes el Gobierno, apelará y el Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos. Fuente: (NA)